Навіщо ховати три лаврові листки під матрац: старий домашній прийом

Лавровий лист під матрацом. Колаж: Новини.LIVE

Лавровий лист використовують не тільки для приготування їжі. Досвідчені господині знають, що ця ароматна спеція здатна захистити крупи від молі. А ще буде корисною у спальні. Є старий домашній прийом, для якого знадобляться лише три сухі листочки.

Навіщо класти лаврушку під матрац, поділились фахівці на порталі TheCoolist, передає Новини.LIVE.

Реклама

Навіщо кладуть лавровий лист під матрац

Головний секрет криється в ароматі рослини. Лавр благородний містить ефірні компоненти, які створюють характерний пряний запах.

Сьогодні дедалі більше людей шукає спосіб освіжити спальню без хімії та дорогих аромасистем, і лаврушка один з таких. Якщо покласти кілька сухих листків під матрац, приємний аромат поступово поширюватиметься навколо спального місця. Вона очищатиме повітря, а ще додатково захищатиме від молі, яка також може ховатися у матраці.

Чому використовують саме три листки

У старих домашніх порадах найчастіше згадують саме три лаврові листки. Однак особливих властивостей у цього числа немає. Для односпального ліжка трьох великих сухих листків цілком достатньо. Для великого ліжка можна взяти трохи більше.

Читайте також:

Як правильно покласти лаврушку під матрац

Використовуйте тільки повністю сухе та чисте листя. Свіже класти під матрац не варто, адже залишкова волога у теплому місці може сприяти появі неприємного запаху або плісняви.

Розкладіть три листки на основі ліжка під матрацом у різних місцях. Не потрібно подрібнювати їх або класти безпосередньо під простирадло.

Приблизно раз на один два тижні перевіряйте листя. Якщо воно майже втратило запах, розкришилося або відсиріло, замініть його свіжим сухим.

Ділимося іншими корисними порадами

Що засипати в унітаз на ніч від нальоту та неприємного запаху.

Як прочистити забитий злив на кухні за 0 гривень.

Як очистити запилені жалюзі всього за 10 хвилин.