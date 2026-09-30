Як очистити унітаз від нальоту за одну ніч: простий домашній засіб

Засипає засіб в унітаз. Фото: shutterstock.com

Унітаз потребує регулярного очищення, адже на його поверхні швидко з'являються жовтий наліт. Але для догляду не завжди потрібно використовувати сильну побутову хімію. Прихильники домашніх методів радять звернути увагу на просту суміш з дешевих та підручних засобів.

Як очистити унітаз від нальоту за одну ніч, Новини.LIVE розповідає з посиланням на TheCoolist.

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Що засипати в унітаз на ніч

Для домашнього очищення унітазу потрібні сіль та сода. Сода діє як м'який абразив і допомагає нейтралізувати неприємний запах, а сіль підсилює механічне очищення поверхні.

Як використовувати:

Змішайте приблизно 250 г солі та 250 г харчової соди. Увечері спустіть воду, щоб змочити стінки унітаза, а потім рівномірно розподіліть суміш по чаші, особливо під обідком і на ділянках із помітним нальотом. Залиште засіб на ніч. За кілька годин забруднення можуть розм'якшитися, тому вранці їх буде легше прибрати щіткою. Після цього ретельно змийте воду.

Такий спосіб найбільше підходить для регулярного догляду, легкого нальоту та боротьби з запахом. Якщо ж на поверхні вже утворилися тверді вапняні відкладення, може знадобитися засіб на основі кислоти.

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Якщо на унітазі вже утворився твердий білий або жовтуватий наліт, однієї соди може бути недостатньо. Такі сліди часто залишають мінерали, що містяться у жорсткій воді. У цьому випадку після очищення содою можна скористатися звичайним білим оцтом. Спочатку повністю змийте соду, а потім нанесіть оцет на забруднені місця та дайте йому час подіяти. Кислота допомагає розм'якшувати мінеральні відкладення, після чого їх значно легше видалити щіткою.

Що краще не робити

Не варто заздалегідь змішувати оцет із содою в одній ємності. Бурхливе шипіння виглядає ефектно, проте кислота та луг частково нейтралізують одне одного, тому для очищення їх доцільніше використовувати окремо.

Не виливайте в унітаз каструлю окропу. Через різкий перепад температур холодна порцеляна може тріснути.

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