Как очистить унитаз от налета за одну ночь: простое домашнее средство

Засыпает средство в унитаз. Фото: shutterstock.com

Унитаз требует регулярной очистки, ведь на его поверхности быстро появляется желтый налет. Но для ухода не всегда нужно использовать сильную бытовую химию. Сторонники домашних методов советуют обратить внимание на простую смесь из дешевых и подручных средств.

Как очистить унитаз от налета за одну ночь, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на TheCoolist.

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Что засыпать в унитаз на ночь

Для домашней очистки унитаза понадобятся соль и сода. Сода действует как мягкий абразив и помогает нейтрализовать неприятный запах, а соль усиливает механическую очистку поверхности.

Как использовать:

Смешайте примерно 250 г соли и 250 г пищевой соды. Вечером спустите воду, чтобы смочить стенки унитаза, а затем равномерно распределите смесь по чаше, особенно под ободком и на участках с заметным налетом. Оставьте средство на ночь. Через несколько часов загрязнения могут размягчиться, поэтому утром их будет легче удалить щеткой. После этого тщательно смойте водой.

Этот способ лучше всего подходит для регулярного ухода, легкого налета и борьбы с запахом. Если же на поверхности уже образовались твердые известковые отложения, может понадобиться средство на основе кислоты.

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Что делать с известковым налетом

Если на унитазе уже образовался твердый белый или желтоватый налет, одной соды может быть недостаточно. Такие следы часто оставляют минералы, содержащиеся в жесткой воде. В этом случае после очистки содой можно воспользоваться обычным белым уксусом. Сначала полностью смойте соду, а затем нанесите уксус на загрязнённые места и дайте ему время подействовать. Кислота помогает размягчать минеральные отложения, после чего их значительно легче удалить щёткой.

Чего лучше не делать

Не стоит заранее смешивать уксус с содой в одной емкости. Бурное шипение выглядит эффектно, однако кислота и щелочь частично нейтрализуют друг друга, поэтому для очистки их целесообразнее использовать по отдельности.

Не выливайте в унитаз кастрюлю с кипятком. Из-за резкого перепада температур холодный фарфор может треснуть.

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