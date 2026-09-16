Как отмыть пластиковые оконные рамы от желтизны и налета: простое средство

Человек моет оконные рамы. Фото: shutterstock.com

Белые пластиковые рамы могут незаметно терять опрятный вид, даже если вы регулярно моете окна. Пыль, отпечатки рук, уличная грязь и жир постепенно образуют серый или желтый налет, который обычная вода уже не смывает. Но покупать дорогое чистящее средство вовсе не обязательно. Есть простое, но эффективное средство, которое вернет белизну.

Чем отмыть пластиковые оконные рамы, рассказали специалисты Dom Wprost, передает Новини.LIVE.

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Мытье пластиковых окон: что сделать перед влажной уборкой

Перед влажной уборкой обязательно удалите сухую пыль. Ведь если сразу взяться за губку с водой, мелкая грязь превратится в серую кашу и размажется по пластику.

Особенно тщательно очистите углы, нижнюю часть рамы и места рядом с уплотнителями. Именно там чаще всего скапливаются пыль, следы от насекомых и грязь после дождя.

Чем отмыть пластиковые оконные рамы от налета

Если на ПВХ остался стойкий жирный или серый налет, можно приготовить домашнее средство из таблеток для посудомоечной машины.

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Что делать:

Растворите две таблетки в 3 л теплой воды. Смочите мягкую губку или салфетку и осторожно протрите загрязнённые участки. Сильно нажимать или тереть раму жесткой стороной губки не нужно. Старые пятна лучше сначала размочить: приложите к ним смоченную в растворе ткань на несколько минут, а уже потом удалите налет. После очистки обязательно промойте поверхность чистой водой и вытрите пластик насухо.

Чем отмыть пожелтевшие пластиковые окна

Если после основной мойки остались отдельные темные следы, можно осторожно использовать пасту из пищевой соды и воды. Наносите ее только на загрязненный участок и не трите слишком сильно, ведь сода является абразивом и способна оставить на глянцевом пластике мелкие царапины.

Как дольше сохранить белизну оконных рам

После генеральной уборки поддерживать чистоту гораздо проще. Достаточно периодически протирать рамы мягкой тканью, смоченной в тёплой воде с небольшим количеством деликатного моющего средства. Тогда плотный налет не успеет накапливаться, а пластиковые окна дольше будут выглядеть чистыми и ухоженными.

Что еще стоит знать

Важно также различать грязный налет и настоящее пожелтение ПВХ. Если белый цвет изменился из-за многолетнего воздействия солнца и старения материала, домашний раствор не вернет пластику первоначальный оттенок.

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