Как отмыть пластиковые окна от желтизны за пять минут: домашнее средство

Очистка пластиковых окон от желтизны. Коллаж: Новини.LIVE

Даже современные пластиковые окна со временем могут потерять свою белизну из-за пыли, жирового налета, копоти, дыма, солнца или недостаточного ухода. Когда пластик приобретает неприятный желтоватый оттенок, многие сразу прибегают к сильнодействующим химическим средствам. Но на самом деле вернуть окнам свежий вид можно с помощью домашнего раствора, который стоит копейки и есть на каждой кухне.

Новини.LIVE делится главным секретом белоснежных пластиковых окон.

Каким средством отмыть пожелтевшие пластиковые рамы

Самое доступное и эффективное средство от желтизны пластиковых рам — обычная пищевая сода. Она мягко удаляет загрязнения, не царапает поверхность и не повреждает пластик.

Для приготовления чистящего раствора необходимо:

5 ст. л. пищевой соды;

2 л теплой воды.

Как использовать:

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Полностью растворите соду в воде. Смочите в смеси мягкую губку или тряпку из микрофибры. Протрите рамы, створки и подоконники. Особое внимание следует уделить местам, где желтизна заметна больше всего. Через несколько минут поверхность можно протереть чистой влажной салфеткой и вытереть насухо.

Каких средств лучше избегать

Чтобы не испортить пластиковые окна, не рекомендуется использовать:

абразивные порошки;

металлические щетки и жесткие губки;

концентрированные растворители;

средства с высоким содержанием хлора;

агрессивные кислоты.

Подобные химические вещества могут оставить царапины, привести к потускнению пластика или повредить уплотнители, обеспечивающие герметичность окна.

Как надолго сохранить чистоту окон

Специалисты рекомендуют очищать пластиковые рамы не реже одного раза в месяц. Регулярный уход не позволяет загрязнениям накапливаться и въедаться в поверхность, а сам пластик дольше сохраняет свежий и ухоженный вид. А простой содовый раствор станет безопасным помощником, который поможет вернуть рамам опрятный вид.

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