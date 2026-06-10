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Главная Дом и огород Добавьте это в воду для мытья поверхностей, и пыли не будет неделями

Добавьте это в воду для мытья поверхностей, и пыли не будет неделями

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 18:58
Что добавить в воду для мытья поверхностей: средство, избавляющее от пыли на недели
Уборка пыли в доме. Коллаж: Новини.LIVE

Кажется, вы только что вытерли все поверхности в комнате, а уже через минуту снова видна пыль. Особенно быстро она скапливается на полках, тумбах, подоконниках и бытовой технике. Существует простой домашний лайфхак, который поможет надолго сохранить дом в чистоте без лишних усилий и затрат.

Новини.LIVE рассказывают, что добавить в воду для уборки, чтобы забыть о пыли на недели.

Какое средство добавить в воду для мытья поверхностей

Одно из лучших средств в борьбе с пылью — обычный жидкий глицерин. Его можно приобрести в любой аптеке. И что действительно важно — цена копеечная. На ведро теплой воды достаточно нескольких капель. После этого можно протирать мебель, полки и другие гладкие поверхности.

Секрет в том, что глицерин образует незаметную пленку, словно защитный слой, который не дает пыли оседать. Пыль накапливается медленно. В результате поверхности гораздо дольше остаются чистыми.

Почему этот метод работает

Пыль активно притягивается к поверхностям из-за статического электричества. Именно поэтому ее больше всего на бытовой технике, а даже после качественной уборки мебель быстро покрывается новым слоем пыли.

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Глицерин помогает уменьшить этот эффект. После обработки поверхностей:

  • уменьшается накопление статического электричества;
  • пыль оседает значительно медленнее;
  • поверхности приобретают легкий ухоженный блеск;
  • мебель дольше выглядит опрятно;
  • потребность в частой уборке сокращается.

Как правильно использовать глицерин при уборке

Не злоупотребляйте глицерином, нескольких капель достаточно. Иначе на поверхностях может остаться неприятный липкий налет.

Протирать мебель желательно после основной влажной уборки, когда вся грязь уже удалена. Используйте мягкую салфетку или тряпку из микрофибры, которая хорошо собирает пыль и не оставляет разводов. Она должна быть слегка увлажненной, а не мокрой.

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Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
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