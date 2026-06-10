Що додати у воду для миття поверхонь: засіб, що звільнить від пилу на тижні

Прибирання пилу в оселі. Колаж: Новини.LIVE

Здається, ви щойно протерли усі поверхні в кімнаті, а вже за хвилину знову помітний пил. Особливо швидко він накопичується на полицях, тумбах, підвіконнях і побутовій техніці. Існує простий домашній лайфхак, який допоможе довго зберігати оселю чистою без зайвих зусиль та витрат.

Новини.LIVE розповідає, що додати у воду для прибирання, щоб забути про пил на тижні.

Який засіб додати у воду для миття поверхонь

Один з найкращих засобів у боротьбі з пилом — звичайний рідкий гліцерин. Його можна придбати у будь-якій аптеці. І що дійсно важливо — ціна копійчана. На відро теплої води достатньо кількох крапель. Після цього можна протирати меблі, полиці та інші гладкі поверхні.

Секрет у тому, що гліцерин утворює непомітну плівку, ніби захисний шар, який не дає пилу осідати. Пилюка накопичується повільно. У результаті поверхні набагато довше залишаються чистими.

Чому цей метод працює

Пил активно притягується до поверхонь через статичну електрику. Саме тому її найбільше на побутовій техніці, а навіть після якісного прибирання меблі швидко вкриваються новим шаром пилюки.

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Гліцерин допомагає зменшити цей ефект. Після обробки поверхонь:

зменшується накопичення статичної електрики;

пил осідає значно повільніше;

поверхні набувають легкого доглянутого блиску;

меблі довше виглядають охайними;

потреба у частому прибиранні скорочується.

Як правильно використовувати гліцерин під час прибирання

Не зловживайте гліцерином, кількох крапель достатньо. Інакше на поверхнях може залишитися неприємний липкий наліт.

Протирати меблі бажано після основного вологого прибирання, коли весь бруд уже видалений. Використовуйте м'яку серветку або ганчірку з мікрофібри, яка добре збирає пил і не залишає розводів. Вона має бути злегка зволоженою, а не мокрою.

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