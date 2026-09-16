Чим відмити пластикові віконні рами від жовтизни та нальоту: простий засіб

Людина миє віконні рами. Фото: shutterstock.com

Білі пластикові рами можуть непомітно втрачати охайний вигляд, навіть якщо ви регулярно миєте вікна. Пил, сліди від рук, вуличний бруд і жир поступово утворюють сірий або жовтий наліт, який звичайна вода вже не бере. Та купувати дорогий очищувач зовсім не обов'язково. Є простий, але ефективний засіб, що поверне білизну.

Чим відмити пластикові віконні рами, розповіли фахівці Dom Wprost, передає Новини.LIVE.

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Миття пластикових вікон: що зробити перед вологим прибиранням

Перед вологим прибиранням обов'язково приберіть сухий пил. Адже якщо одразу взятися за губку з водою, дрібний бруд перетвориться на сіру кашу та розмажеться по пластику.

Особливо ретельно очистьте кути, нижню частину рами та місця поруч з ущільнювачами. Саме там найчастіше накопичуються пил, сліди від комах і бруд після дощу.

Чим відмити пластикові віконні рами від нальоту

Якщо на ПВХ залишився стійкий жирний або сірий наліт, можна приготувати домашній засіб із таблеток для посудомийної машини.

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Що робити:

Розчиніть дві таблетки у 3 л теплої води. Змочіть м'яку губку або серветку й обережно протріть забруднені ділянки. Сильно натискати або терти раму жорсткою стороною губки не потрібно. Старі плями краще спочатку розмочити: прикладіть до них змочену в розчині тканину на кілька хвилин, а вже потім приберіть наліт. Після очищення обов'язково пройдіться по поверхні чистою водою та витріть пластик насухо.

Чим відмити пожовтілі пластикові вікна

Якщо після основного миття залишилися окремі темні сліди, можна обережно використати пасту з харчової соди та води. Наносьте її лише на забруднену ділянку та не тріть занадто сильно, адже сода є абразивом і здатна залишити на глянцевому пластику дрібні подряпини.

Як зберегти віконні рами білими довше

Після генерального очищення підтримувати чистоту значно простіше. Достатньо періодично протирати рами м'якою тканиною з теплою водою та невеликою кількістю делікатного мийного засобу. Тоді щільний наліт не встигатиме накопичуватися, а пластикові вікна довше виглядатимуть чистими та доглянутими.

Що ще варто знати

Важливо також розрізняти брудний наліт і справжнє пожовтіння ПВХ. Якщо білий колір змінився через багаторічний вплив сонця та старіння матеріалу, домашній розчин не поверне пластику первісний відтінок.

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