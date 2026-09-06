Навіщо класти лавровий лист у крупи: фахівці розповіли від чого допомагає пряність

Зберігання круп з лавровими листками. Колаж: Новини.LIVE

Відкриваєте банку з рисом або гречкою, а всередині лежить звичайний лавровий лист? Ні, його поклали туди зовсім не для аромату. Такою особливою старою хитрістю господині користуються для інших цілей.

Секретом поділилися фахівці на порталі Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Навіщо кладуть лавровий лист у крупи

Найчастіше сухий лавровий лист можна побачити у банках із:

рисом;

гречкою;

пшоном;

борошном та іншими сипучими продуктами.

У побуті цю пряність використовують як натуральний засіб від комах, адже листя має сильний характерний аромат. Таким чином запаси можна захистити від харчової молі, довгоносиків та інших дрібних шкідників. У банку зазвичай кладуть один або два сухі листки, після чого щільно закривають кришку.

Як правильно зберігати крупи, щоб не завелися жучки

Щоб у крупах не з'являлося шкідників, важливо правильно вибрати тару для зберігання. Після покупки крупу краще пересипати у чисту суху ємність із кришкою, що щільно закривається. Для тривалого зберігання підійдуть:

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скляні банки;

металеві банки;

міцні пластикові контейнери.

Шафки потрібно регулярно очищати від крихт і залишків продуктів, а старі запаси використовувати першими.

Що робити, якщо у крупі вже є комахи

Якщо ви помітили жучків, личинки, павутиння або харчову міль, лавровий лист ситуацію вже не врятує. Заражені продукти рекомендують викинути, а полицю ретельно пропилососити та очистити, приділяючи увагу щілинам і кутам.

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