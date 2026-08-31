Як правильно зберігати мед, щоб він довше залишався рідким: поради фахівців

Банка з крідким медом, мед, що закристалізувався. Колаж: Новини.LIVE

Мед один з продуктів, який роками може стояти на кухні. Але часто рідка золотиста солодка рідина кристалізується. Це природний процес, і він не говорить про псування. Втім, для багатьох страв і напоїв набагато зручніше використовувати саме рідкий мед. А неправильне зберігання здатне прискорити зацукрювання у кілька разів.

Чому мед кристалізується та як його довше зберігати рідким, розповіла фахівці Martha Stewart, передає Новини.LIVE.

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Чому мед зацукрюється

Натуральний мед складається переважно з цукрів і невеликої кількості води. Глюкоза з часом починає відділятися від рідкої частини та утворювати кристали, через що продукт стає густим.

Швидкість цього процесу залежить від сорту. Мед із вищою часткою глюкози кристалізується швидше, а той, у якому більше фруктози, може залишатися рідким довше. Сирий мед також часто густішає швидше за добре відфільтрований. Причина у дрібних частинках пилку та воску, навколо яких легше формуються кристали. Тому зацукрювання не є ознакою поганої якості. Навпаки, для натурального меду це цілком звичайне явище.

Де та як зберігати мед, щоб він довше був рідким

Найкраще місце для баночки меду це суха темна кухонна шафа, куди не потрапляє пряме сонячне світло. Оптимально зберігати продукт приблизно за кімнатної температури, орієнтовно від +18 до +24°C. Не ставте мед у холодильник, якщо хочете якомога довше зберегти його рідким. Прохолода сприяє швидшому утворенню кристалів, а сам продукт стає дуже густим.

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Також важливо щільно закривати банку. Мед легко вбирає вологу та сторонні запахи з повітря, тому найкраще підходить чиста скляна тара з герметичною кришкою. Щоразу набирайте продукт лише сухою чистою ложкою. Навіть невелика кількість води або залишків їжі може погіршити його якість.

Секрет рідкого меду простий:

темрява;

стабільна кімнатна температура;

герметична скляна банка;

жодної вологи.

Що ще допоможе сповільнити кристалізацію меду

Постійні перепади температури й нагрівання погіршують аромат і смак продукту. Тому не залишайте мед:

біля плити;

батареї;

на сонячному підвіконні.

Що робити, якщо мед уже зацукрився

Викидати його не потрібно. Кристалізований мед залишається придатним до споживання, якщо не має ознак бродіння, піни або незвичного запаху.

Щоб повернути йому рідку текстуру, поставте банку у теплу воду та дайте меду повільно прогрітися, періодично перемішуючи і стежачи, щоб вода не потрапила всередину. Не кип'ятіть продукт і не перегрівайте його. Делікатне тепло допоможе розчинити кристали та зберегти смак і аромат.

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