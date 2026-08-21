Як зберігати цибулю, щоб не гнила, не пліснявіла і не проростала

Зберігання врожаю цибулі. Фото: gardenersworld.com

Зібрати гарний урожай цибулі — лише половина справи, адже взимку навіть міцні головки можуть раптово почати гнити, пліснявіти або проростати. Найчастіше причина в умовах зберігання. Є прості правила, завдяки яким плоди залишатимуться міцними протягом багатьох місяців.

Де та як зберігати цибулю, розповіли фахівці виданню Homes & Gardens, передає Новини.LIVE.

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Як підготувати цибулю до зберігання

Після збору врожаю цибулю слід добре просушити. Для цього розкладіть головки в один шар у сухому провітрюваному місці та залиште приблизно на два тижні. За цей час шкірка має стати сухою й паперовою, корінці висохнути, а шийка повністю підсохнути.

На зиму залишайте лише повністю достиглі цибулини із сухою шийкою та щільною лускою, без плям та ознак псування. М'які, вологі, пошкоджені або підгнилі головки краще відкласти й використати першими.

Де і в чому зберігати цибулю взимку

Головний секрет тривалого зберігання полягає у постійній циркуляції повітря. Не складайте цибулю у щільні поліетиленові пакети, адже всередині накопичується волога, а це сприяє появі плісняви та гнилі.

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Врожай можна зберігати:

у мішках;

кошиках;

картонних коробках;

дерев'яних ящиках;

у косах;

у сітках.

Є й незвичайний старий спосіб із чистими капроновими колготками. Цибулини кладуть по одній, між ними зав’язують вузли, а потім таку зв'язку підвішують. Так повітря вільно циркулює навколо кожної головки.

Для запасів підійде:

суха комора;

неопалюване приміщення;

гараж;

підвал, якщо там немає сирості.

Не ставте цибулю біля батарей, плити та іншої техніки, яка нагрівається. Запаси варто регулярно перебирати та відразу прибирати головки, які стали м'якими або почали псуватися.

Чи можна зберігати цибулю в холодильнику

Цілі сухі цибулини краще не тримати в холодильнику, оскільки там досить волого. Холодильник більше підходить для вже очищеної або нарізаної цибулі. Її потрібно покласти у герметичний контейнер.

Ще одна поширена помилка — складати цибулю разом із картоплею. Хоча обом овочам потрібне прохолодне і темне місце, зберігати їх краще окремо. Картопля виділяє вологу, а підвищена вологість прискорює псування цибулі.

Отже, щоб цибуля не гнила, не пліснявіла і довше не проростала:

добре просушіть врожай;

відберіть здорові головки;

забезпечте їм сухість, темряву й постійний доступ повітря.

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