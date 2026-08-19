Чи можна гнилі яблука викидати на город і що робити з падалицю: садівники пояснили

Гнилі яблука на городі. Колаж: Новини.LIVE

Наприкінці літа земля під яблунями часто буквально вкрита плодами, і перша думка багатьох дачників — викинути їх на грядки або залишити перегнивати під деревом. Але що справді можна робити з падалицею, щоб не нашкодити саду та городу?

Порадами поділився популярний британський садівник Монті Дон на порталі Woman&Home, передає Новини.LIVE.

Чому яблука масово падають із дерева

Падалиця не завжди означає, що яблуня захворіла. За словами Монті Дона, під час тривалої посухи та спеки дерево часто скидає частину недозрілих плодів, адже на їхній розвиток витрачається багато вологи. Таким чином рослина фактично рятує себе і залишає більше ресурсів яблукам, які продовжують дозрівати на гілках.

Є й інші причини. Плоди можуть падати через:

стиглість;

сильний вітер;

пошкодження шкідниками;

хвороби.

Тому перш ніж вирішувати, куди подіти опалі яблука, їх варто перебрати.

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Цілі яблука без гнилі, плісняви та помітних пошкоджень не обов'язково викидати. Придатні плоди можна використати для домашніх заготовок, а надлишок відправити у компост. Яблука перед закладанням у компосту яму можна попередньо подрібнити, тоді вони розкладатимуться швидше.

Однак засипати компостер самими яблуками не варто. Адже у плодах багато вологи, тому велика їх кількість може перетворити компост на мокру масу, що почне бродити. Тож, обов'язково додавайте сухі матеріали, наприклад картон, опале листя та тонкі гілочки.

Чи можна гнилі яблука викидати на город

Яблука, на яких є коричневі вм'ятини, ознаки гнилі розкладати на грядках не можна. Особливо це стосується плодів, які уражені бурою гниллю, або моніліозом. Адже вони є джерелом грибкової інфекції. Збудники здатні пережити зиму у хворих плодах й в подальшому заразити городні культури. Залишати падалицю та гнилі яблука під деревами також не можна, адже дерево у майбутньому так само може постраждати від хвороб. Тож, найкращий варіант — це утилізація.

Отже, правило просте: здорова падалиця може стати сировиною для компосту або домашніх заготовок, а гнилі та хворі яблука не варто перетворювати на добриво для грядок. Всього кілька хвилин на сортування плодів зараз позбавлять вас зайвих проблем у саду та на городі наступного сезону.

Як утилізувати гнилі яблука на ділянці: прості поради

Фахівці видання RHS радять регулярно збирати яблука під деревом та перебирати плоди. Ті, що мають ознаки хвороб та гнилі можна утилізувати безпосередньо на ділянці. Для цього слід викопати яму на глибину щонайменше 30 см, висипати туди непридатні плоди та закопати. Це допомагає уникнути ризику зараження рослин хворобами наступного сезону.

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