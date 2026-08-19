Можно ли выбрасывать гнилые яблоки на огород и что делать с падалицей: садоводы объяснили

Гнилые яблоки на огороде. Коллаж: Новини.LIVE

В конце лета земля под яблонями часто буквально усыпана плодами, и первая мысль многих дачников — выбросить их на грядки или оставить перегнивать под деревом. Но что на самом деле можно делать с падалицей, чтобы не навредить саду и огороду?

Советами поделился популярный британский садовод Монти Дон на портале Woman&Home, передает Новини.LIVE.

Почему яблоки массово падают с дерева

Падалица не всегда означает, что яблоня заболела. По словам Монти Дона, во время длительной засухи и жары дерево часто сбрасывает часть недозрелых плодов, ведь на их развитие тратится много влаги. Таким образом растение фактически спасает себя и оставляет больше ресурсов яблокам, которые продолжают созревать на ветвях.

Есть и другие причины. Плоды могут падать из-за:

спелость;

сильного ветра;

повреждения вредителями;

болезни.

Поэтому прежде чем решать, куда девать опавшие яблоки, их стоит перебрать.

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Что делать со здоровой падалицей

Целые яблоки без гнили, плесени и заметных повреждений не обязательно выбрасывать. Пригодные плоды можно использовать для домашних заготовок, а излишки отправить в компост. Яблоки перед засыпанием в компостную яму можно предварительно измельчить, тогда они будут разлагаться быстрее.

Однако засыпать компостер одними яблоками не стоит. Ведь в плодах много влаги, поэтому их большое количество может превратить компост в мокрую массу, которая начнёт бродить. Поэтому обязательно добавляйте сухие материалы, например картон, опавшую листву и тонкие веточки.

Можно ли выбрасывать гнилые яблоки на грядку

Яблоки с коричневыми вмятинами и признаками гнили нельзя разбрасывать на грядках. Особенно это касается плодов, пораженных бурой гнилью или монилиозом. Ведь они являются источником грибковой инфекции. Возбудители способны перезимовать в пораженных плодах и впоследствии заразить огородные культуры. Оставлять падалицу и гнилые яблоки под деревьями также нельзя, ведь дерево в будущем так же может пострадать от болезней. Поэтому лучший вариант — это утилизация.

Итак, правило простое: здоровый падалица может стать сырьем для компоста или домашних заготовок, а гнилые и больные яблоки не стоит превращать в удобрение для грядок. Всего несколько минут на сортировку плодов сейчас избавят вас от лишних проблем в саду и на огороде в следующем сезоне.

Как утилизировать гнилые яблоки на участке: простые советы

Специалисты издания RHS советуют регулярно собирать яблоки под деревом и перебирать плоды. Те, что имеют признаки болезней и гнили, можно утилизировать непосредственно на участке. Для этого следует выкопать яму глубиной не менее 30 см, высыпать туда непригодные плоды и закопать. Это помогает избежать риска заражения растений болезнями в следующем сезоне.

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