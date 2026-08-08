Агрономы рассказали, как защитить овощи от жары: простые правила полива и ухода

Работа на огороде в жаркую погоду. Коллаж: Новини.LIVE

Летняя жара способна испортить урожай буквально за несколько дней. Растения теряют силы, вянут, сбрасывают завязи и даже плоды. Особенно тяжело приходится овощам во время продолжительной засухи. Есть несколько простых правил, которые помогут сохранить щедрое плодоношение овощных культур.

Новини.LIVE со ссылкой на Better Homes & Gardens рассказывает, как помочь овощам пережить жару и не потерять урожай.

Какие овощи больше всего страдают от жары

Не все культуры одинаково реагируют на жару. Одни могут довольно долго выдерживать палящее солнце, а вот другие быстро истощаются.

Особого внимания в этот период требуют:

помидоры;

перец;

огурцы;

баклажаны;

салат;

редис;

шпинат.

Экстремальные температуры могут негативно влиять на цветение, формирование плодов, ухудшать товарный вид и вкус.

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Молодые растения также более уязвимы, чем хорошо укоренившиеся кусты. Их корневая система еще не успела разрастись достаточно глубоко, поэтому пересыхание почвы они переносят тяжелее.

Как понять, что растения страдают от жары

Первый признак теплового стресса обычно виден по листьям. Они теряют упругость, опускаются, скручиваются или начинают вянуть.

Но это не единственный признак. Во время продолжительной жары также могут:

опадать цветы;

засыхать завязь;

замедляться рост побегов;

плоды развиваться неравномерно или оставаться мельче.

Как защитить овощи от жары

Поливайте обильно и глубоко

В жаркие дни наибольшее значение имеет не количество поливов, а то, насколько хорошо вода проникает в почву. Поливайте растения у основания, стараясь увлажнить зону корней.

Ориентируйтесь на состояние почвы, а не на строгий график. Песчаная почва пересыхает быстрее, глинистая дольше удерживает воду, а замульчированная грядка нуждается в поливе реже. Лучшее время для планового полива летом — утро или вечер. В эти часы испарение меньше, поэтому растение получает больше доступной влаги.

Замульчируйте землю

Мульча помогает решить сразу несколько проблем:

защищает почву от прямых солнечных лучей;

защищает корни;

уменьшает испарение воды;

защищает от сорняков.

Для мульчирования можно использовать солому, подсушенную скошенную траву, компост, древесную щепу и другие подходящие органические материалы. Укладывать мульчу лучше на уже увлажненную почву.

Защитите грядки от палящего солнца

Если жара затягивается, особенно уязвимые культуры можно временно затенить. Для этого используют затеняющую сетку или специальные садовые материалы, которые уменьшают интенсивность солнечного излучения. Укрытие натягивают над растениями на дугах, оставляя достаточно пространства для циркуляции воздуха. Особенно полезным такое затенение может быть для молодых растений и культур, которые плохо переносят высокие температуры.

Берегите корни

Во время жары нужно думать не только о листьях. Именно корневая зона определяет, насколько хорошо растение сможет получать воду. Не стоит без надобности перекапывать или глубоко рыхлить землю возле овощей в период сильной засухи. Повреждение корней только добавляет растению стресса.

Следите за растениями ежедневно

Во время жары недостаточно полить огород один раз и забыть о нем. Проверяйте влажность почвы у корней, осматривайте листья и обращайте внимание на новые цветы и завязи.

Каких ошибок следует избегать в жару

Не поливайте огород понемногу каждый день. Лучше обеспечить полноценное проникновение воды в почву и не допускать ее длительного пересыхания. Не поливайте весь огород в самое жаркое время суток. Плановый полив лучше перенести на утро или вечер. Днем значительная часть воды быстро испаряется. Если растение уже находится в состоянии сильного увядания, не ждите вечера, а поливайте сразу. Не оставляйте почву без защиты, мульчируйте. Голая земля под солнцем очень быстро теряет влагу. Не вносите концентрированные удобрения в сухую почву. Не перекапывайте землю возле кустов. Глубокое рыхление в период засухи может повредить корни. Сорняки удаляйте, но делайте это осторожно, не травмируя корневую систему овощей. Не накрывайте растения плотной пленкой. Защита от солнца не означает, что грядку нужно герметично закрывать.

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