Как спасти розы в жару: советы, которые помогут сохранить пышное цветение

Уход за розами в саду во время жары. Коллаж: Новини.LIVE

Буквально один жаркий день способен лишить роз в саду их красоты. Из-за палящего солнца нежные бутоны часто вянут и опадают. Но есть простые правила ухода за цветами в жару, которые вернут им здоровый и роскошный вид.

Новини.LIVE со ссылкой на Homes and Gardens рассказывает, как спасти розы в жаркую августовскую погоду.

Первая помощь для роз в жару

Если вы заметили, что листья стали вялыми, а бутоны опустились, следует проверить почву возле куста: погрузите палец примерно на 5 см. Сухая почва означает, что растению срочно нужна влага, а именно глубокий полив. Вода должна дойти до корней.

Когда лучше всего поливать розы

Опытные садоводы считают раннее утро лучшим временем для полива. Пока солнце еще не нагрело землю, роза успевает впитать влагу и подготовиться к жаре.

Как часто поливать розы в сильную жару

Режим зависит от возраста куста и места выращивания. Молодые розы после посадки необходимо поливать каждые 2-3 дня, а хорошо укоренившиеся кусты — 1-2 раза в неделю. Но во время экстремальной жары — глубокий полив 3-4 раза в неделю. Розы в горшках — ежедневно, поскольку почва в контейнерах высыхает гораздо быстрее.

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Как правильно поливать розы

Поливайте воду только у корней, не смачивая листья и цветы. Это снижает риск появления черной пятнистости, мучнистой росы и других грибковых заболеваний.

Полезный прием — поливать не в одну точку, а по кругу вокруг куста. Так корни разрастаются в ширину и становятся более устойчивыми к засухе.

Для точного полива удобно использовать:

лейку с длинным носиком;

шланг с мягкой струей;

капельное орошение;

шланг-капельницу.

В жару вода должна поступать медленно, чтобы почва успевала ее впитывать. В пересохшей земле часто возникает эффект водоотталкивания: вода скапливается на поверхности и не проникает внутрь. В таком случае не прекращайте полив. Уменьшите напор до тонкой струи или поливайте небольшими порциями с паузами. Через несколько минут почва размягчится и начнет впитывать влагу.

Что еще следует сделать, чтобы защитить розы в жару

После обильного полива обязательно замульчируйте землю. Не насыпайте мульчу вплотную к стеблю — оставьте несколько сантиметров свободного пространства, чтобы избежать загнивания. Слой коры, компоста или другой органики толщиной 5-7 см поможет:

уменьшить испарение;

охладить корневую зону;

реже поливать розы.

Также позаботьтесь о дренаже. Розы не любят постоянно влажную почву. Если почва тяжелая и глинистая, добавьте компост, кору или другие разрыхлители, чтобы улучшить дренаж. Хорошо проницаемая почва помогает корням получать влагу без риска загнивания.

Ошибки, которые могут погубить розы

Самые опасные действия в жаркую погоду:

полив по листьям и бутонам;

частое поверхностное увлажнение;

ориентация исключительно на прогноз погоды;

застой воды у корней.

О чем говорит пожелтение листьев на кустах роз

Многие, увидев пожелтение листьев, сразу прекращают полив. Но эти же симптомы могут свидетельствовать о недостатке воды. Прежде чем делать выводы, проверьте почву на глубине 5 см. Если она сухая, роза страдает от засухи, а не от избытка влаги.

Что сделать прямо сейчас, чтобы розы не перестали цвести

Если кусты уже начали увядать, действуйте немедленно:

проверьте влажность почвы;

проведите глубокий утренний полив;

поливайте только под корень;

замульчируйте почву;

повторно оцените состояние куста вечером.

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