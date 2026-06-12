Как ухаживать за розами летом, чтобы они цвели до поздней осени: три простых правила

Розы будут цвести до поздней осени: что делать с кустами летом
Розы — одна из самых популярных цветочных культур в Украине. Их ценят не только за красоту, но и за длительное цветение. Однако, чтобы кусты радовали пышными бутонами вплоть до поздней осени, их необходимо обеспечить надлежащим уходом еще летом. Всего несколько простых процедур помогут розам быстрее восстанавливать силы, оставаться здоровыми и продолжать цвести.
Новини.LIVE рассказывает, какие три правила помогут розам цвести до самых заморозков.
Как ухаживать за розами летом для пышного цветения: три правила
1. Своевременно удаляйте отцветшие бутоны
После цветения розы направляют свои ресурсы на образование семян. Из-за этого растение тратит меньше сил на формирование новых бутонов. Поэтому отцветшие цветы нужно регулярно удалять. Эта простая процедура будет стимулировать куст к образованию новых побегов и повторному цветению. Особенно это важно для повторноцветущих сортов, которые могут радовать бутонами несколько раз за сезон.
Для правильной обрезки осмотрите стебель под отцветшим цветком и найдите первый хорошо развитый листок. Срез сделайте на несколько сантиметров выше него. Секатор желательно держать под небольшим углом, чтобы влага не скапливалась на месте среза и не провоцировала загнивание.
2. Проведите санитарную обрезку кустов
В середине лета розы становятся более чувствительными к грибковым заболеваниям и атакам вредителей. Особенно опасно загущение кроны, когда воздух плохо циркулирует между побегами.
Чтобы избежать проблем:
- регулярно осматривайте растение;
- удаляйте сухие, поврежденные, слабые или больные ветки;
- обрезайте побеги, которые растут внутрь куста или перекрещиваются между собой;
- поддерживайте чистоту вокруг роз.
3. Обеспечьте правильный полив в жару
Во время летней жары кусты роз нуждаются в значительно большем количестве влаги. Недостаток влаги может истощить растение, в результате оно остановится в росте и не будет формировать новые бутоны.
Как поливать розы летом:
- В жаркую и сухую погоду проверяйте влажность почвы и при необходимости увеличивайте частоту поливов.
- Увлажняйте кусты рано утром или вечером, когда нет палящего солнца.
- Поливайте воду непосредственно под корень. Поверхностное увлажнение не дает желаемого результата.
- Поливайте обильно, чтобы почва промокала на глубину корневой системы.
- Избегайте попадания влаги на листья, чтобы не спровоцировать развитие грибковых заболеваний.
- После полива слегка разрыхлите почву или замульчируйте ее, чтобы влага дольше сохранялась у корней.
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