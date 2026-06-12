Как ухаживать за розами летом, чтобы они цвели до поздней осени: три простых правила

Уход за розами летом. Коллаж: Новини.LIVE

Розы — одна из самых популярных цветочных культур в Украине. Их ценят не только за красоту, но и за длительное цветение. Однако, чтобы кусты радовали пышными бутонами вплоть до поздней осени, их необходимо обеспечить надлежащим уходом еще летом. Всего несколько простых процедур помогут розам быстрее восстанавливать силы, оставаться здоровыми и продолжать цвести.

Новини.LIVE рассказывает, какие три правила помогут розам цвести до самых заморозков.

Как ухаживать за розами летом для пышного цветения: три правила

1. Своевременно удаляйте отцветшие бутоны

После цветения розы направляют свои ресурсы на образование семян. Из-за этого растение тратит меньше сил на формирование новых бутонов. Поэтому отцветшие цветы нужно регулярно удалять. Эта простая процедура будет стимулировать куст к образованию новых побегов и повторному цветению. Особенно это важно для повторноцветущих сортов, которые могут радовать бутонами несколько раз за сезон.

Для правильной обрезки осмотрите стебель под отцветшим цветком и найдите первый хорошо развитый листок. Срез сделайте на несколько сантиметров выше него. Секатор желательно держать под небольшим углом, чтобы влага не скапливалась на месте среза и не провоцировала загнивание.

2. Проведите санитарную обрезку кустов

В середине лета розы становятся более чувствительными к грибковым заболеваниям и атакам вредителей. Особенно опасно загущение кроны, когда воздух плохо циркулирует между побегами.

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Чтобы избежать проблем:

регулярно осматривайте растение;

удаляйте сухие, поврежденные, слабые или больные ветки;

обрезайте побеги, которые растут внутрь куста или перекрещиваются между собой;

поддерживайте чистоту вокруг роз.

3. Обеспечьте правильный полив в жару

Во время летней жары кусты роз нуждаются в значительно большем количестве влаги. Недостаток влаги может истощить растение, в результате оно остановится в росте и не будет формировать новые бутоны.

Как поливать розы летом:

В жаркую и сухую погоду проверяйте влажность почвы и при необходимости увеличивайте частоту поливов. Увлажняйте кусты рано утром или вечером, когда нет палящего солнца. Поливайте воду непосредственно под корень. Поверхностное увлажнение не дает желаемого результата. Поливайте обильно, чтобы почва промокала на глубину корневой системы. Избегайте попадания влаги на листья, чтобы не спровоцировать развитие грибковых заболеваний. После полива слегка разрыхлите почву или замульчируйте ее, чтобы влага дольше сохранялась у корней.

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