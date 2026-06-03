Как ухаживать за гортензией в саду, чтобы пышно цвела весь сезон: пять простых правил

Женщина ухаживает за гортензией в саду. Коллаж: Новини.LIVE

Одно из лучших растений для сада и двора — гортензия. Ведь роскошные соцветия радуют глаз с начала лета и до самой осени. Но чтобы кусты действительно пышно цвели весь сезон, важно знать о простых правилах ухода за цветами: как поливать, подкармливать, обрезать и защищать от жары.

Новини.LIVE рассказывает, как ухаживать за гортензией летом, чтобы она была настоящим украшением вашего участка.

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Пять правил выращивания гортензии летом

1. Выберите правильное место для гортензии

Большинство сортов гортензии лучше всего чувствуют себя в легкой полутени. Под палящими солнечными лучами соцветия быстрее выгорают, а листья теряют упругость. А слишком затененные участки часто становятся причиной слабого цветения.

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Также следует избегать мест, которые в жару сильно нагреваются и пересушивают воздух вокруг растения:

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возле металлических заборов;

стен зданий;

дорожек из плитки.

Для посадки гортензии важно использовать рыхлую и слабокислую почву. В такой среде куст формирует крупные соцветия и активно развивается.

2. Не допускайте пересыхания почвы

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Гортензия одно из самых влаголюбивых декоративных растений. В летнюю жару недостаток воды быстро сказывается на цветении. Листья становятся вялыми, края подсыхают, а цветы теряют пышность.

В жаркие периоды взрослому кусту может потребоваться от 15 до 30 л воды за один полив. Поливать растение лучше рано утром или вечером, когда солнце уже не такое активное. Чтобы земля дольше оставалась влажной, замульчируйте приствольный круг сосновой корой, торфом или хвоей.

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3. Подкармливайте правильно

Летом растение особенно нуждается в калии и фосфоре, которые отвечают за формирование бутонов и продолжительное цветение. В начале сезона можно использовать комплексные удобрения для гортензий, а во время цветения делать акцент именно на калийно-фосфорных подкормках. Избыток азота во второй половине лета нежелателен, ведь он стимулирует рост зеленой массы вместо формирования цветов.

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Особое внимание стоит обратить на цвет листьев. Если между прожилками появляется пожелтение, это может свидетельствовать о недостатке железа. В таком случае помогут специальные препараты с хелатом железа.

4. Обрезка

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Одной из самых распространенных причин слабого цветения становится неправильная обрезка. Летом гортензия не нуждается в серьезном формировании кроны. Наоборот, чрезмерное обрезание может лишить вас будущих цветов.

В этот период достаточно удалять:

сухие и поврежденные ветви;

больные листья;

увядшие соцветия;

лишние побеги, которые загущают центр куста.

Особенно осторожно следует обращаться с крупнолистными гортензиями. Многие их сорта формируют цветочные почки на прошлогодних побегах, поэтому неосторожная обрезка может оставить растение без цветения.

5. Защищайте корни от жары

В сильную жару страдают не только листья и цветы, но и корневая система. Интересно, что корни гортензии часто разрастаются значительно шире самой кроны. Именно поэтому растение мгновенно реагирует на пересыхание верхнего слоя почвы.

Чтобы сохранить здоровье куста, не рыхлите землю глубоко возле ствола. Из-за поверхностного расположения корней их легко повредить. Вместо этого регулярно обновляйте слой мульчи и поддерживайте стабильную влажность почвы.

Маленький лайфхак

Гортензия имеет удивительную особенность — некоторые сорта могут менять цвет соцветий в зависимости от кислотности почвы. В кислой среде цветы нередко приобретают голубые или синие оттенки, а в нейтральной остаются розовыми.

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