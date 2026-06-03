Як доглядати за гортензією у саду, щоб пишно цвіла увесь сезон: п'ять простих правил

Жінка доглядає за гортензією у саду. Колаж: Новини.LIVE

Одна з найкращих рослин для саду та подвір'я — гортензія. Адже розкішні суцвіття радують око з початку літа й до самої осені. Але щоб кущі дійсно пишно квітнули увесь сезон, важливо знати про прості правила догляду за квітами: як поливати, підживлювати, обрізати і захищати від спеки.

Новини.LIVE розповідає, як доглядати за гортензією влітку, щоб вона була справжньою окрасою вашої ділянки.

П'ять правил вирощування гортензії влітку

1. Оберіть правильне місце для гортензії

Більшість сортів гортензії найкраще почуваються в легкій напівтіні. Під палючими сонячними променями суцвіття швидше вигорають, а листя втрачає пружність. А надто затінені ділянки часто стають причиною слабкого цвітіння.

Також варто уникати місць, які в спеку сильно нагріваються та пересушують повітря навколо рослини:

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біля металевих парканів;

стін будівель;

доріжок із плитки.

Для посадки гортензії важливо використовувати пухкий і слабокислий ґрунт. В такому середовищі кущ формує великі суцвіття та активно розвивається.

2. Не допускайте пересихання ґрунту

Гортензія одна з найвологолюбніших декоративних рослин. У літню спеку нестача води швидко позначається на цвітінні. Листя стає млявим, краї підсихають, а квіти втрачають пишність.

У спекотні періоди дорослому кущу може знадобитися від 15 до 30 л води за один полив. Поливати рослину краще рано-вранці або ввечері, коли сонце вже не таке активне. Щоб земля довше залишалася вологою, замульчуйте пристовбурне коло сосновою корою, торфом або хвоєю.

3. Підживлюйте правильно

Влітку рослина особливо потребує калію та фосфору, які відповідають за формування бутонів і тривале цвітіння. На початку сезону можна використовувати комплексні добрива для гортензій, а під час цвітіння робити акцент саме на калійно-фосфорних підживленнях. Надлишок азоту в другій половині літа небажаний, адже він стимулює ріст зеленої маси замість формування квітів.

Особливу увагу варто звернути на колір листя. Якщо між прожилками з'являється пожовтіння, це може свідчити про нестачу заліза. У такому випадку допоможуть спеціальні препарати з хелатом заліза.

4. Обрізка

Однією з найпоширеніших причин слабкого цвітіння стає неправильна обрізка. Влітку гортензія не потребує серйозного формування крони. Навпаки, надмірне обрізання може позбавити вас майбутніх квітів.

У цей період достатньо видаляти:

сухі та пошкоджені гілки;

хворе листя;

зів'ялі суцвіття;

зайві пагони, які загущують центр куща.

Особливо обережно слід поводитися з великолистими гортензіями. Багато їхніх сортів формують квіткові бруньки на торішніх пагонах, тому необережне обрізання може залишити рослину без цвітіння.

5. Захищайте коріння від спеки

У сильну спеку страждають не лише листя та квіти, а й коренева система. Цікаво, що коріння гортензії часто розростається значно ширше за саму крону. Саме тому рослина миттєво реагує на пересихання верхнього шару ґрунту.

Щоб зберегти здоров'я куща, не розпушуйте землю глибоко біля стовбура. Через поверхневе розташування коренів їх легко пошкодити. Натомість регулярно оновлюйте шар мульчі та підтримуйте стабільну вологість ґрунту.

Маленький лайфхак

Гортензія має дивовижну особливість — деякі сорти можуть змінювати колір суцвіть залежно від кислотності ґрунту. У кислому середовищі квіти нерідко набувають блакитних або синіх відтінків, а в нейтральному залишаються рожевими.

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