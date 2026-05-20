Чому півонії не цвітуть: три поширені помилки та головні секрети пишних кущів

Яскраві півонії перетворюють будь-яке подвір'я на казку. Але часом навіть доглянуті кущі вперто не випускають бутонів, хоча на вигляд рослина абсолютно здорова. Проблема ховається у звичних помилках догляду. Є прості секрети, які повернуть пишне цвітіння рослини.

Через які поширені помилки півонії не цвітуть та що робити, щоб кущі були всипані квітами.

Чому не цвітуть півонії: три головні помилки садівників

1. Надлишок азоту

Багато хто щедро вносить азотні добрива навесні, прагнучи повернути рослині сили після зими. На перший погляд усе чудово: кущ росте, листя велике, стебла високі. Але є нюанс. Уся енергія йде в зелень, а не на формування бутонів.

Щоб півонії цвіли, використовуйте комплексні добрива з рівним співвідношенням азоту, фосфору та калію. Так рослина розвиватиметься гармонійно і закладатиме сильні квіткові бруньки.

2. Надто глибока посадка

Це одна з найпоширеніших причин, чому півонії роками не цвітуть. Часто садівники щороку підсипають перегній або ґрунт під основу куща, і поступово бруньки опиняються занадто глибоко під землею.

Бруньки мають бути на глибині 3-5 см. Якщо вони опустилися нижче 8 сантиметрів, рослина буде нарощувати листя, але квітів не дасть.

Що робити:

акуратно відгорніть землю біля основи куща;

приберіть зайвий шар органіки;

переконайтеся, що кореневище не заглиблене.

Дуже часто вже наступного сезону після цього півонія починає активно формувати бутони.

3. Добрива вносять не туди, куди потрібно

Ще одна типова помилка — сипати гранули просто під стебла. У півонії активні корені розташовані не в центрі, а по колу навколо куща. Якщо підживлення лежить під самою основою, рослина його майже не засвоює.

Правильний спосіб підживлення такий:

зробіть 2-3 лунки глибиною 15-20 см;

розташуйте їх на відстані 25-30 см від центру;

внесіть добриво;

засипте землею та добре полийте.

Коли підживлювати півонії навесні

Перше підживлення проводять лише тоді, коли ґрунт прогріється до +8°C. У холодній землі коренева система не засвоює мінерали, тому добриво просто не спрацює.

Друге підживлення припадає на період бутонізації. У цей час рослині особливо потрібні фосфор і калій. Адже вони відповідають за великі бутони, яскраві пелюстки та тривале цвітіння.

