Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Мурахи зникнуть з півоній за лічені дні: три прості способи захисту

Мурахи зникнуть з півоній за лічені дні: три прості способи захисту

Ua ru
Дата публікації: 11 травня 2026 11:21
Як захистити півонії від мурах: три способи, які реально працюють
Захист півоній у саду від мурах. Колаж: Новини.LIVE

Півонії — неймовірно красиві та невибагливі квіти. Але саме вони найчастіше потерпають від мурах, які псують  цвітіння та вигляд кущів. На щастя, є прості способи захистити рослину від мурах і зберегти красу.

Новини.LIVE розповідає, що потрібно зробити, щоб захистити кущі півоній від нашестя комах.

Чи справді мурахи шкодять півоніям

На бутонах півоній утворюється солодкий нектар, який і приваблює мурах. Комахи збираються на поверхні квітки, харчуються цією речовиною, але саму рослину не пошкоджують. Мурахи можуть бути навіть корисними, оскільки знищують дрібних шкідників, зокрема трипсів, які справді небезпечні для півоній.

Але проблема виникає тоді, коли мурахи облаштовують гнізда занадто близько до коріння. У такому разі ґрунт пересихає швидше, а кущі слабшають й втрачають свою красу.

Три способи захистити півонії від мурах

Спосіб перший: водяний бар'єр навколо куща

Це однин із найефективніших методів. Вам знадобиться стара автомобільна шина. Її потрібно розрізати навпіл і вкопати навколо куща півонії. Після цього всередину наливають воду. Мурахам буде складно дістатися до рослини через таку перешкоду. Але важливо регулярно перевіряти рівень води та підливати її за потреби.

Читайте також:
Спосіб другий: деревний попіл проти мурах

Попіл потрібно рівномірно розсипати навколо півоній тонким шаром. Для мурах така поверхня неприємна, тому вони намагаються уникати цієї ділянки. Додатковий бонус у тому, що деревний попіл покращує склад ґрунту та підживлює рослину корисними мікроелементами.

Спосіб третій: комбінований захист

Найкращий результат дає поєднання кількох методів.
Якщо створити водяний бар'єр і додатково використати попіл, мурахи дуже швидко залишать територію. Такий комплексний захист особливо корисний для старих кущів, які ростуть на одному місці багато років.

Як прибрати мурах зі зрізаних півоній перед тим, як занести у дім

Найбільше мурах приваблюють ще закриті бутони. Коли півонія повністю розкривається, комах стає значно менше.

Є кілька простих хитрощів, які допоможуть швидко позбутися мурах зі зрізаних півоній: 

  1. Обережно струсіть квіти, тримаючи стебла бутонами вниз.
  2. Можна на кілька секунд занурити бутони у прохолодну воду, щоб змити комах.

Також ділимося іншими корисними порадами з садівництва

Чим підживити півонії у травні, щоб бутонів на кущі було багато.

Що закласти в яму під час посадки троянди, щоб кущі вам віддячили пишним цвітінням.

Як обрізати троянди навесні, щоб кущі пишно зацвіли.

вирощування квітів догляд за півоніями захист від мурах
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації