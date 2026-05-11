Як захистити півонії від мурах: три способи, які реально працюють

Захист півоній у саду від мурах. Колаж: Новини.LIVE

Півонії — неймовірно красиві та невибагливі квіти. Але саме вони найчастіше потерпають від мурах, які псують цвітіння та вигляд кущів. На щастя, є прості способи захистити рослину від мурах і зберегти красу.

Новини.LIVE розповідає, що потрібно зробити, щоб захистити кущі півоній від нашестя комах.

Чи справді мурахи шкодять півоніям

На бутонах півоній утворюється солодкий нектар, який і приваблює мурах. Комахи збираються на поверхні квітки, харчуються цією речовиною, але саму рослину не пошкоджують. Мурахи можуть бути навіть корисними, оскільки знищують дрібних шкідників, зокрема трипсів, які справді небезпечні для півоній.

Але проблема виникає тоді, коли мурахи облаштовують гнізда занадто близько до коріння. У такому разі ґрунт пересихає швидше, а кущі слабшають й втрачають свою красу.

Три способи захистити півонії від мурах

Спосіб перший: водяний бар'єр навколо куща

Це однин із найефективніших методів. Вам знадобиться стара автомобільна шина. Її потрібно розрізати навпіл і вкопати навколо куща півонії. Після цього всередину наливають воду. Мурахам буде складно дістатися до рослини через таку перешкоду. Але важливо регулярно перевіряти рівень води та підливати її за потреби.

Спосіб другий: деревний попіл проти мурах

Попіл потрібно рівномірно розсипати навколо півоній тонким шаром. Для мурах така поверхня неприємна, тому вони намагаються уникати цієї ділянки. Додатковий бонус у тому, що деревний попіл покращує склад ґрунту та підживлює рослину корисними мікроелементами.

Спосіб третій: комбінований захист

Найкращий результат дає поєднання кількох методів.

Якщо створити водяний бар'єр і додатково використати попіл, мурахи дуже швидко залишать територію. Такий комплексний захист особливо корисний для старих кущів, які ростуть на одному місці багато років.

Як прибрати мурах зі зрізаних півоній перед тим, як занести у дім

Найбільше мурах приваблюють ще закриті бутони. Коли півонія повністю розкривається, комах стає значно менше.

Є кілька простих хитрощів, які допоможуть швидко позбутися мурах зі зрізаних півоній:

Обережно струсіть квіти, тримаючи стебла бутонами вниз. Можна на кілька секунд занурити бутони у прохолодну воду, щоб змити комах.

