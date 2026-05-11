Как защитить пионы от муравьев: три способа, которые реально работают

Пионы — невероятно красивые и неприхотливые цветы. Но именно они чаще всего страдают от муравьев, которые портят цветение и вид кустов. К счастью, есть простые способы защитить растение от муравьев и сохранить красоту.

Действительно ли муравьи вредят пионам

На бутонах пионов образуется сладкий нектар, который и привлекает муравьев. Насекомые собираются на поверхности цветка, питаются этим веществом, но само растение не повреждают. Муравьи могут быть даже полезными, поскольку уничтожают мелких вредителей, в частности трипсов, которые действительно опасны для пионов.

Но проблема возникает тогда, когда муравьи обустраивают гнезда слишком близко к корням. В таком случае почва пересыхает быстрее, а кусты ослабевают и теряют свою красоту.

Три способа защитить пионы от муравьев

Способ первый: водяной барьер вокруг куста

Это один из самых эффективных методов. Вам понадобится старая автомобильная шина. Ее нужно разрезать пополам и вкопать вокруг куста пиона. После этого внутрь наливают воду. Муравьям будет сложно добраться до растения через такое препятствие. Но важно регулярно проверять уровень воды и подливать ее при необходимости.

Способ второй: древесная зола против муравьев

Золу нужно равномерно рассыпать вокруг пионов тонким слоем. Для муравьев такая поверхность неприятна, поэтому они стараются избегать этого участка. Дополнительный бонус в том, что древесная зола улучшает состав почвы и подпитывает растение полезными микроэлементами.

Способ третий: комбинированная защита

Лучший результат дает сочетание нескольких методов.

Если создать водяной барьер и дополнительно использовать золу, муравьи очень быстро покинут территорию. Такая комплексная защита особенно полезна для старых кустов, которые растут на одном месте много лет.

Как убрать муравьев со срезанных пионов перед тем, как занести в дом

Больше всего муравьев привлекают еще закрытые бутоны. Когда пион полностью раскрывается, насекомых становится значительно меньше.

Есть несколько простых хитростей, которые помогут быстро избавиться от муравьев со срезанных пионов:

Осторожно встряхните цветы, держа стебли бутонами вниз. Можно на несколько секунд погрузить бутоны в прохладную воду, чтобы смыть насекомых.

