Що додати в яму під час посадки троянди: добриво для пишного цвітіння

Посадка троянди для пишного цвітіння. Колаж: Новини.LIVE

Травень — сприятливий місяць для посадки троянд. Щоб ваша клумба або присадибна ділянка були вкриті цими розкішними квітами, варто дізнатися, що класти в посадкову яму. Саме якісне підживлення на старті подарує пишне цвітіння і здорову рослину.

Новини.LIVE розповідає, що закласти в яму під час посадки троянди, щоб кущі вам віддячили своєю красою.

Яке добриво додати в яму при посадці троянди

Для здорового розвитку троянд необхідно підготувати поживний і збалансований ґрунт. Найкраще працює проста суміш, яка створює ідеальні умови для кореневої системи:

садова земля;

компост або перегній;

торф або дернова земля.

Усі компоненти змішують у приблизно рівних пропорціях. Такий склад забезпечує рослину поживними речовинами та робить ґрунт більш пухким і повітропроникним.

Додатково можна додати одне з цих підживлень:

деревна зола — достатньо 150-200 г на кущ, слід перемішати з ґрунтом, а не сипати концентровано під коріння;

— достатньо 150-200 г на кущ, слід перемішати з ґрунтом, а не сипати концентровано під коріння; комплексне добриво з фосфором і калієм — додавати за інструкцією;

— додавати за інструкцією; перепрілий гній, особливо кінський — приблизно 1-2 кг на одну посадкову яму, обов'язково змішайте гній із ґрунтом або компостом.

Як правильно посадити троянду у відкритий ґрунт

Троянди люблять сонце, тому ділянка має бути добре освітленою та захищеною від сильного вітру. Ще один важливий момент — відсутність застою води. Покрокова схема посадки:

Викопайте яму діаметром близько 50-60 см і глибиною приблизно 30 см. Насипте на дно підготовлену поживну суміш і сформуйте невеликий пагорб. Розмістіть саджанець на цьому конусі та обережно розправте коріння. Засипте яму землею, уникаючи порожнеч між корінням. Місце щеплення заглибте приблизно на 2-3 см нижче рівня ґрунту. Рясно полийте рослину після посадки. За бажанням можна додати стимулятор укорінення, щоб кущ швидше прижився.

Які поширені помилки заважають трояндам рости

Навіть якісний посадковий матеріал може не дати результату, якщо допустити помилки:

надлишок добрив у посадковій ямі;

важкий або перезволожений ґрунт;

неправильна глибина посадки;

відсутність поливу після висаджування.

