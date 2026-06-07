Чем подкормить пионы в июне, чтобы продлить пышное цветение: лучшее удобрение

Подкормка пионов в июне для продолжения цветения. Коллаж: Новини.LIVE

Пионы — одни из самых роскошных цветов, которые растут на клумбах и дворах украинцев. Но, часто жизнь ароматных бутонов недолговечна. Уже через несколько недель они теряют свою красоту. На самом деле секрет пышного цветения пионов в правильной июньской подкормке.

Новини.LIVE со ссылкой на Martha Stewart рассказывает, чем подкормить пионы в июне, чтобы продлить жизнь цветов и заложить основу для еще более пышного цветения на следующий год.

Лучшее удобрение для пионов в июне

В этот период следует использовать удобрения для луковичных растений с низким содержанием азота. Эти смеси содержат больше фосфора и калия — элементов, которые отвечают за развитие корней, формирование бутонов и длительное цветение.

Одно из лучших натуральных удобрений — костная мука. Она постепенно отдает питательные вещества, укрепляет корневую систему и помогает растению накопить запас сил на следующий год. Для одного взрослого куста достаточно 100-150 г подкормки.

Как правильно подкармливать пионы

Перед внесением любых удобрений желательно оценить состояние почвы. Ведь избыток питательных веществ может быть не менее вредным, чем их недостаток.

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Как вносить костную муку:

Отступите от центра куста 20-30 см. Равномерно рассыпьте костную муку по кругу вокруг растения. Легонько разрыхлите верхний слой почвы на глубину 2-3 см, чтобы удобрение смешалось с землей. Обильно полейте куст водой.

Также можно приготовить жидкую подкормку:

100 г костной муки залить 10 л теплой воды;

настоять 24-48 часов, периодически перемешивая;

перед использованием еще раз хорошо перемешать;

вылить 2-3 л настоя под каждый взрослый куст.

Что еще поможет продлить красоту пионов

Одной подкормки недостаточно для получения роскошного и долгого цветения. Чтобы кусты оставались здоровыми и обильно цвели, стоит придерживаться нескольких простых правил:

высаживать пионы на солнечных участках;

не заглублять корневую шейку во время посадки;

не перекапывать землю у основания куста, поскольку корни расположены близко к поверхности;

своевременно подвязывать крупные цветоносы;

обеспечивать регулярный полив в засушливую погоду.

Если синоптики прогнозируют сильные ливни, а пионы находятся на пике цветения, опытные садоводы советуют срезать часть цветов для букетов. Это поможет сохранить красоту растения, ведь тяжелые бутоны часто повреждаются во время сильного дождя.

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