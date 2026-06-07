Чим підживити півонії у червні, щоб продовжити пишне цвітіння: найкраще добриво

Підживлення півоній у червні для продовження цвітіння. Колаж: Новини.LIVE

Півонії — одні з найрозкішніших квітів, які ростуть на клумбах та подвір'ях українців. Але, часто життя ароматних бутонів недовговічне. Вже за кілька тижнів вони втрачають свою красу. Насправді секрет пишного цвітіння півоній у правильному червневому підживленні.

Новини.LIVE з посиланням на Martha Stewart розповідає, чим підживити півонії у червні, щоб продовжити життя квітів та закласти основу для ще пишнішого цвітіння на наступний рік.

Найкраще добриво для півоній у червні

У цей період слід використовувати добрива для цибулинних рослин із низьким вмістом азоту. Ці суміші містять більше фосфору та калію — елементів, які відповідають за розвиток коренів, формування бутонів і тривале цвітіння.

Одне з найкращих натуральних добрив — кісткове борошно. Воно поступово віддає поживні речовини, зміцнює кореневу систему та допомагає рослині накопичити запас сил на наступний рік. Для одного дорослого куща достатньо 100–150 г підживлення.

Як правильно підживлювати півонії

Перед внесенням будь-яких добрив бажано оцінити стан ґрунту. Адже надлишок поживних речовин може бути не менш шкідливим, ніж їх нестача.

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Як вносити кісткове борошно:

Відступіть від центру куща 20-30 см. Рівномірно розсипте кісткове борошно по колу навколо рослини. Легенько розпушіть верхній шар ґрунту на глибину 2-3 см, щоб добриво змішалося із землею. Рясно полийте кущ водою.

Також можна приготувати рідке підживлення:

100 г кісткового борошна залити 10 л теплої води;

настояти 24-48 годин, періодично перемішуючи;

перед використанням ще раз добре перемішати;

вилити 2-3 л настою під кожен дорослий кущ.

Що ще допоможе продовжити красу півоній

Одного підживлення недостатньо для отримання розкішного та довгого цвітіння. Щоб кущі залишалися здоровими та рясно квітували, варто дотримуватися кількох простих правил:

висаджувати півонії на сонячних ділянках;

не заглиблювати кореневу шийку під час посадки;

не перекопувати землю біля основи куща, оскільки коріння розташоване близько до поверхні;

своєчасно підв'язувати великі квітконоси;

забезпечувати регулярний полив у посушливу погоду.

Якщо синоптики прогнозують сильні зливи, а півонії перебувають на піку цвітіння, досвідчені садівники радять зрізати частину квітів для букетів. Це допоможе зберегти красу рослини, адже важкі бутони часто пошкоджуються під час сильного дощу.

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