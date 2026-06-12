Як доглядати за трояндами влітку, щоб цвіли до пізньої осені: три прості правила

Догляд за трояндами влітку. Колаж: Новини.LIVE

Троянди — одна з найпопулярніших квіткових культур в Україні. Їх цінують не тільки за красу, а й за тривале цвітіння. Проте, щоб кущі радували пишними бутонами аж до пізньої осені, їх необхідно забезпечити належним доглядом ще влітку. Лише декілька простих процедур допоможуть трояндам швидше відновлювати сили, залишатися здоровими та продовжувати квітнути.

Новини.LIVE розповідає, які три правила допоможуть трояндам квітнути до самих заморозків.

Як доглядати за трояндами влітку для пишного цвітіння: три правила

1. Вчасно видаляйте відцвілі бутони

Після цвітіння троянди спрямовують свої ресурси на утворення насіння. Через це рослина витрачає менше сил на формування нових бутонів. Тому відцвілі квіти потрібно регулярно видаляти. Ця проста процедура стимулюватиме кущ до утворення нових пагонів і повторного цвітіння. Особливо це важливо для повторноквітучих сортів, які можуть радувати бутонами кілька разів за сезон.

Для правильної обрізки огляньте стебло під відцвілою квіткою та знайдіть перший добре розвинений листок. Зріз зробіть на кілька сантиметрів вище нього. Секатор бажано тримати під невеликим кутом, щоб волога не накопичувалася на місці зрізу та не провокувала загнивання.

2. Проведіть санітарну обрізку кущів

У середині літа троянди стають більш чутливими до грибкових захворювань і атак шкідників. Особливо небезпечним є загущення крони, коли повітря погано циркулює між пагонами.

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Щоб уникнути проблем:

регулярно оглядайте рослину;

видаляйте сухі, пошкоджені, слабкі або хворі гілки;

обрізайте пагони, які ростуть усередину куща або перехрещуються між собою;

підтримуйте чистоту навколо троянд.

3. Забезпечте правильний полив у спеку

Під час літньої спеки кущі троянд потребують значно більше вологи. Нестача може виснажити рослину, в результаті вона зупиниться у рості та не буде формувати нові бутони.

Як поливати троянди влітку:

У спекотну та суху погоду перевіряйте вологість землі й за потреби збільшуйте частоту поливів. Зволожуйте кущі рано вранці або ввечері, коли немає палючого сонця. Лийте воду безпосередньо під корінь. Поверхневе зволоження не дає бажаного результату. Поливайте рясно, щоб ґрунт промокав на глибину кореневої системи. Уникайте потрапляння вологи на листя, щоб не спровокувати розвиток грибкових хвороб. Після поливу злегка розпушіть ґрунт або замульчуйте його, щоб волога довше зберігалася біля коренів.

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