Що зробити із жасмином у червні 2026, щоб рослина пишно зацвіла: прості завдання

Полив жасмину на присадибній ділянці. Колаж: Новини.LIVE

Жасмин — надзвичайно гарна квітуча рослина, яка не тільки прикрашає подвір'я, а й дарує витончений аромат. Вона радує ніжними квітами з початку червня і до кінця липня. А секрет пишного цвітіння кущів простий — достатньо дотримуватися кількох дій у червні.

Новини.LIVE розповідає, що потрібно зробити із жасмином у перший місяць літа, щоб рослина радувала особливо пишним цвітінням.

Три важливих правил догляду за жасмином у червні

1. Підживлення

Коли рослина починає формувати бутони, її потрібно підтримати корисним підживленням. У цей період варто використовувати комплексні добрива для квітучих декоративних культур. Вони допоможуть кущам накопичити сили та сформувати більше квіток. Після появи великої кількості бутонів жасмин можна підживлювати один раз на два тижні протягом літа. Головне — дотримуватися рекомендованих норм, щоб не перевантажити кореневу систему.

2. Обрізка

Що стосується профілактичної обрізки, її не можна проводити а ні навесні, а ні у період цвітіння. Адже рослина може втратити частину пагонів, на яких могли б з'явитися квіти. Основну обрізку рекомендується проводити лише після завершення сезону цвітіння — зазвичай у вересні або жовтні.

Якщо ви хочете прикрасити дім ароматними гілочками жасмину, важливо зрізати їх правильно. Невдала обрізка може послабити рослину та погіршити цвітіння.

Читайте також:

Пам'ятайте прості правила:

Зріз робіть гострим і чистим секатором або садовими ножицями. Не варто обламувати гілки руками, адже це травмує тканини рослини. Зрізайте пагін трохи вище листкового вузла або бічної гілочки. Так кущ швидше відновиться і зможе спрямувати сили на розвиток нових пагонів. Намагайтеся не видаляти занадто багато квітучих гілок за один раз. Безпечно зрізати не більше 10-15% квітучих пагонів з одного куща. Найкращий час для зрізання — ранок, коли рослина добре насичена вологою. Якщо жасмин молодий або лише нещодавно був висаджений, краще відмовитися від зрізання гілок.

3. Полив

У червні жасмин активно нарощує зелену масу та витрачає багато вологи на майбутнє цвітіння, тому полив також відіграє важливу роль.

Як правильно поливати жасмин:

Вологи має бути достатньо, але без застою води. Жасмин не любить заболоченого ґрунту. Поливайте, коли бачите, що верхній шар землі підсох. У спекотну та суху погоду кущ зазвичай потребує поливу один-два рази на тиждень, а під час тривалих дощів додаткове зволоження не потрібне. Лийте воду під корінь, уникаючи потрапляння на листя та квіти. Поливайте вранці або ввечері.

Щоб земля довше залишалася вологою, пристовбурне коло можна замульчувати корою, компостом або скошеною травою. Такий шар мульчі не лише зменшить випаровування води, а й захистить коріння від перегріву під час літньої спеки.

Чому жасмин на ділянці не цвіте

Одна з найпоширеніших причин слабкого цвітіння жасмину — нестача сонячного світла. Особливо це стосується зірчастого жасмину, який також відомий як китайський жасмин. Для активного формування бутонів рослині потрібно щонайменше шість-вісім годин сонця на день.

Також ділимося іншими корисними порадами з садівництва

Чим підживити півонії у червні, щоб значно продовжити цвітіння кущів.

Як доглядати за гортензією влітку, щоб рослина пишно цвіла увесь сезон.

Яку декоративну рослину посадити на подвір'ї та у саду, щоб прогнати кліщів.