Что сделать с жасмином в июне 2026, чтобы растение пышно зацвело: простые задания

Полив жасмина на приусадебном участке. Коллаж: Новини.LIVE

Жасмин — необычайно красивое цветущее растение, которое не только украшает двор, но и дарит утонченный аромат. Оно радует нежными цветами с начала июня и до конца июля. А секрет пышного цветения кустов прост — достаточно соблюдать несколько действий в июне.

Новини.LIVE рассказывает, что нужно сделать с жасмином в первый месяц лета, чтобы растение радовало особенно пышным цветением.

Три важных правила ухода за жасмином в июне

1. Подкормка

Когда растение начинает формировать бутоны, его нужно поддержать полезной подкормкой. В этот период следует использовать комплексные удобрения для цветущих декоративных культур. Они помогут кустам накопить силы и сформировать больше цветков. После появления большого количества бутонов жасмин можно подкармливать один раз в две недели в течение лета. Главное — придерживаться рекомендованных норм, чтобы не перегрузить корневую систему.

2. Обрезка

Что касается профилактической обрезки, ее нельзя проводить ни весной, ни в период цветения. Ведь растение может потерять часть побегов, на которых могли бы появиться цветы. Основную обрезку рекомендуется проводить только после завершения сезона цветения — обычно в сентябре или октябре.

Если вы хотите украсить дом ароматными веточками жасмина, важно срезать их правильно. Неудачная обрезка может ослабить растение и ухудшить цветение.

Читайте также:

Помните простые правила:

Срез делайте острым и чистым секатором или садовыми ножницами. Не стоит обламывать ветви руками, ведь это травмирует ткани растения. Срезайте побег чуть выше листового узла или боковой веточки. Так куст быстрее восстановится и сможет направить силы на развитие новых побегов. Старайтесь не удалять слишком много цветущих веток за один раз. Безопасно срезать не более 10-15% цветущих побегов с одного куста. Лучшее время для срезки — утро, когда растение хорошо насыщено влагой. Если жасмин молодой или лишь недавно был высажен, лучше отказаться от срезания веток.

3. Полив

В июне жасмин активно наращивает зеленую массу и тратит много влаги на будущее цветение, поэтому полив также играет важную роль.

Как правильно поливать жасмин:

Влаги должно быть достаточно, но без застоя воды. Жасмин не любит заболоченной почвы. Поливайте, когда видите, что верхний слой земли подсох. В жаркую и сухую погоду куст обычно нуждается в поливе один-два раза в неделю, а во время продолжительных дождей дополнительное увлажнение не требуется. Лейте воду под корень, избегая попадания на листья и цветы. Поливайте утром или вечером.

Чтобы земля дольше оставалась влажной, приствольный круг можно замульчировать корой, компостом или скошенной травой. Такой слой мульчи не только уменьшит испарение воды, но и защитит корни от перегрева во время летней жары.

Почему жасмин на участке не цветет

Одна из самых распространенных причин слабого цветения жасмина — недостаток солнечного света. Особенно это касается звездчатого жасмина, который также известен как китайский жасмин. Для активного формирования бутонов растению нужно не менее шести-восьми часов солнца в день.

Также делимся другими полезными советами по садоводству

Чем подкормить пионы в июне, чтобы значительно продлить цветение кустов.

Как ухаживать за гортензией летом, чтобы растение пышно цвело весь сезон.

Какое декоративное растение посадить во дворе и в саду, чтобы прогнать клещей.