Что сделать с жасмином в июне 2026, чтобы растение пышно зацвело: простые задания

Жасмин пышно зацветет этим летом: сделайте три простых действия в июне
Жасмин — необычайно красивое цветущее растение, которое не только украшает двор, но и дарит утонченный аромат. Оно радует нежными цветами с начала июня и до конца июля. А секрет пышного цветения кустов прост — достаточно соблюдать несколько действий в июне.
Новини.LIVE рассказывает, что нужно сделать с жасмином в первый месяц лета, чтобы растение радовало особенно пышным цветением.
Три важных правила ухода за жасмином в июне
1. Подкормка
Когда растение начинает формировать бутоны, его нужно поддержать полезной подкормкой. В этот период следует использовать комплексные удобрения для цветущих декоративных культур. Они помогут кустам накопить силы и сформировать больше цветков. После появления большого количества бутонов жасмин можно подкармливать один раз в две недели в течение лета. Главное — придерживаться рекомендованных норм, чтобы не перегрузить корневую систему.
2. Обрезка
Что касается профилактической обрезки, ее нельзя проводить ни весной, ни в период цветения. Ведь растение может потерять часть побегов, на которых могли бы появиться цветы. Основную обрезку рекомендуется проводить только после завершения сезона цветения — обычно в сентябре или октябре.
Если вы хотите украсить дом ароматными веточками жасмина, важно срезать их правильно. Неудачная обрезка может ослабить растение и ухудшить цветение.
Помните простые правила:
- Срез делайте острым и чистым секатором или садовыми ножницами.
- Не стоит обламывать ветви руками, ведь это травмирует ткани растения.
- Срезайте побег чуть выше листового узла или боковой веточки. Так куст быстрее восстановится и сможет направить силы на развитие новых побегов.
- Старайтесь не удалять слишком много цветущих веток за один раз. Безопасно срезать не более 10-15% цветущих побегов с одного куста.
- Лучшее время для срезки — утро, когда растение хорошо насыщено влагой.
- Если жасмин молодой или лишь недавно был высажен, лучше отказаться от срезания веток.
3. Полив
В июне жасмин активно наращивает зеленую массу и тратит много влаги на будущее цветение, поэтому полив также играет важную роль.
Как правильно поливать жасмин:
- Влаги должно быть достаточно, но без застоя воды. Жасмин не любит заболоченной почвы.
- Поливайте, когда видите, что верхний слой земли подсох.
- В жаркую и сухую погоду куст обычно нуждается в поливе один-два раза в неделю, а во время продолжительных дождей дополнительное увлажнение не требуется.
- Лейте воду под корень, избегая попадания на листья и цветы.
- Поливайте утром или вечером.
Чтобы земля дольше оставалась влажной, приствольный круг можно замульчировать корой, компостом или скошенной травой. Такой слой мульчи не только уменьшит испарение воды, но и защитит корни от перегрева во время летней жары.
Почему жасмин на участке не цветет
Одна из самых распространенных причин слабого цветения жасмина — недостаток солнечного света. Особенно это касается звездчатого жасмина, который также известен как китайский жасмин. Для активного формирования бутонов растению нужно не менее шести-восьми часов солнца в день.
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