Як врятувати троянди у спеку: поради, які допоможуть зберегти пишне цвітіння

Догляд за трояндами в саду під час спеки. Колаж: Новини.LIVE

Буквально один спекотний день здатний вкрасти красу троянд у саду. Через палюче сонце ніжні бутони часто в'януть та опадають. Але є прості правила догляду за квітами у спеку, які повернуть здоровий та розкішний вигляд.

Новини.LIVE з посиланням на Homes and Gardens розповідає, як врятувати троянди у спекотну серпневу погоду.

Перша допомога для троянд у спеку

Якщо ви помітили, що листя стало млявим, а бутони опустилися, слід перевірити землю біля куща: занурте палець приблизно на 5 см. Сухий ґрунт означає, що рослині терміново потрібна волога, а саме глибокий полив. Вода має дістатися коренів.

Коли найкраще поливати троянди

Досвідчені садівники вважають ранній ранок найкращим часом для поливу. Поки сонце ще не нагріло землю, троянда встигає ввібрати вологу та підготуватися до спеки.

Як часто поливати троянди в сильну спеку

Режим залежить від віку куща та місця вирощування. Молоді троянди після посадки необхідно поливати кожні 2-3 дні, а добре вкорінені кущі — 1-2 рази на тиждень. Але під час екстремальної спеки — глибокий полив 3-4 рази на тиждень. Троянди в горщиках — щодня, оскільки ґрунт у контейнерах висихає набагато швидше.

Читайте також:

Як правильно поливати троянди

Лийте воду лише під корінь, не змочуючи листя та квіти. Це зменшує ризик чорної плямистості, борошнистої роси та інших грибкових хвороб.

Корисний прийом — поливати не в одну точку, а по колу навколо куща. Так коріння розростається в ширину й стає стійкішим до посухи.

Для точного поливу зручно використовувати:

лійку з довгим носиком;

шланг із м'яким струменем;

крапельне зрошення;

шланг-крапельницю.

У спеку вода повинна надходити повільно, щоб ґрунт встигав її поглинати. У пересохлій землі часто виникає ефект водовідштовхування: вода збирається на поверхні й не проникає всередину. У такому разі не припиняйте полив. Зменште напір до тонкого струменя або поливайте невеликими порціями з паузами. Через кілька хвилин ґрунт розм'якшиться й почне вбирати вологу.

Що ще слід зробити, щоб захистити троянди у спеку

Після рясного поливу обов'язково замульчуйте землю. Не насипайте мульчу впритул до стебла — залиште кілька сантиметрів вільного простору, щоб уникнути підпрівання. Шар кори, компосту або іншої органіки товщиною 5-7 см допоможе:

зменшити випаровування;

охолодити кореневу зону;

рідше поливати троянди.

Також подбайте про дренаж. Троянди не люблять постійно мокрого ґрунту. Якщо земля важка та глиниста, додайте компост, кору або інші розпушувачі, щоб покращити дренаж. Добре проникний ґрунт допомагає кореням отримувати вологу без ризику загнивання.

Помилки, які можуть погубити троянди

Найнебезпечніші дії в спекотну погоду:

полив по листю та бутонах;

часте поверхневе зволоження;

орієнтація лише на прогноз погоди;

застій води біля коренів.

Про що говорить жовте листя на кущах троянди

Багато хто бачить пожовтіння листя й одразу припиняє полив. Але ті самі симптоми можуть свідчити про нестачу води. Перед тим як робити висновки, перевірте ґрунт на глибині 5 см. Якщо він сухий, троянда потерпає від посухи, а не від надлишку вологи.

Що зробити вже зараз, щоб троянди не втратили цвітіння

Якщо кущі вже почали в'янути, дійте негайно:

перевірте вологість землі;

проведіть глибокий ранковий полив;

поливайте тільки під корінь;

замульчуйте ґрунт;

повторно оцініть стан куща ввечері.

Ділимося іншими корисними порадами з городництва

Які три прості правила з догляду допоможуть трояндам квітнути до самих заморозків.

Яка проста процедура допоможе гортензіям квітнути вдруге за сезон.

Які красиві квіти здатні замінити мульчу для рослин на городі та в саду.