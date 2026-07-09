Що зробити з гортензією у липні 2026, щоб пишно зацвіла вдруге: проста процедура

Догляд за гортензіями в саду для пишного цвітіння. Колаж: Новини.LIVE

Гортензія неймовірно популярна садова культура в Україні. У її пишні та яскраві суцвіття неможливо не закохатися. Однак цвітіння може швидко завершитися, якщо не знати важливого секрету догляду за квітучими кущами. У липні варто провести просту процедуру, яка подарує друге цвітіння. Вона займає лише кілька хвилин.

Новини.LIVE з посиланням на експертів Express розповідає, що потрібно зробити з гортензією в липні, щоб вона радувала повторним цвітінням уже цього літа.

Догляд за гортензією в липні 2026: яку процедуру потрібно провести

Плетисті гортензії квітнуть із червня до серпня. Після завершення першої хвилі цвітіння багато власників садів просто залишають рослину до осені. Однак в середині літа можна допомогти їй швидше сформувати нові бутони.

Як розповів садівник Майкл Гріффітс, якщо гортензія вже добре вкорінилася й успішно відцвіла вперше цього сезону, у липні їй буде корисна легка літня обрізка. Вона стимулює появу нової хвилі цвітіння до кінця літа.

Перед початком уважно огляньте рослину. Якщо бачите зів'ялі, потемнілі або пониклі суцвіття, їх потрібно видалити.

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Обрізку виконують дуже просто:

зріжте відцвілу квітку;

робіть зріз приблизно на 2-3 см вище молодих бруньок;

не пошкоджуйте нові пагони, які вже почали формуватися.

Чому цей спосіб працює

Після видалення відцвілих квіток гортензія перестає підтримувати суцвіття, життєвий цикл яких уже завершується. Замість цього вона активніше формує бічні пагони, з яких можуть розвинутися нові квітконоси.

Крім цього, легка літня обрізка має ще кілька переваг:

покращує циркуляцію повітря всередині куща;

дозволяє сонячному світлу краще проникати до пагонів;

сприяє формуванню міцної деревини для наступного сезону;

допомагає підтримувати акуратну форму рослини.

Чого не можна робити в липні

Найпоширеніша помилка — сильна обрізка гортензії в середині літа. Якщо занадто вкоротити пагони, рослина втратить значну частину майбутніх квіткових бруньок і може не зацвісти ні цього року, ні наступного. Особливо це стосується плетистих гортензій, адже вони формують квіткові бруньки на минулорічних пагонах.

Формувальну серйозну обрізку варто відкласти до осені або весни. У деяких випадках після сильного вкорочення гортензії може знадобитися кілька сезонів, щоб вона знову почала рясно цвісти.

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