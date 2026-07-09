Что сделать с гортензией в июле 2026 для повторного пышного цветения: простая процедура

Уход за гортензиями в саду для пышного цветения. Коллаж: Новини.LIVE

Гортензия — невероятно популярная садовая культура в Украине. В ее пышные и яркие соцветия невозможно не влюбиться. Однако цветение может быстро закончиться, если не знать важного секрета ухода за цветущими кустами. В июле стоит провести простую процедуру, которая обеспечит повторное цветение. Она занимает всего несколько минут.

Новини.LIVE со ссылкой на экспертов Express рассказывает, что нужно сделать с гортензией в июле, чтобы она порадовала повторным цветением уже этим летом.

Уход за гортензией в июле 2026: какую процедуру нужно провести

Плетистые гортензии цветут с июня по август. После завершения первой волны цветения многие садоводы просто оставляют растение в покое до осени. Однако в середине лета можно помочь ей быстрее сформировать новые бутоны.

Как рассказал садовод Майкл Гриффитс, если гортензия уже хорошо укоренилась и успешно отцвела впервые в этом сезоне, в июле ей будет полезна легкая летняя обрезка. Она стимулирует появление новой волны цветения к концу лета.

Перед началом внимательно осмотрите растение. Если видите увядшие, потемневшие или поникшие соцветия, их нужно удалить.

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Обрезку выполняют очень просто:

обрежьте отцветший цветок;

делайте срез примерно на 2–3 см выше молодых почек;

не повреждайте новые побеги, которые уже начали формироваться.

Почему этот способ работает

После удаления отцветших цветков гортензия перестает поддерживать соцветия, жизненный цикл которых уже заканчивается. Вместо этого она активнее формирует боковые побеги, из которых могут развиться новые цветоносы.

Кроме того, легкая летняя обрезка имеет еще несколько преимуществ:

улучшает циркуляцию воздуха внутри куста;

позволяет солнечному свету лучше проникать к побегам;

способствует формированию прочной древесины для следующего сезона;

помогает поддерживать аккуратную форму растения.

Чего нельзя делать в июле

Самая распространенная ошибка — сильная обрезка гортензии в середине лета. Если слишком сильно укоротить побеги, растение потеряет значительную часть будущих цветочных почек и может не зацвести ни в этом году, ни в следующем. Особенно это касается плетистых гортензий, ведь они формируют цветочные почки на прошлогодних побегах.

Формирующую сильную обрезку стоит отложить до осени или весны. В некоторых случаях после сильного укорачивания гортензии может потребоваться несколько сезонов, чтобы она снова начала пышно цвести.

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