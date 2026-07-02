Как защитить розы от жары: простые правила для цветущего сада

Уход за розами летом. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине продолжается летняя жара, которая становится настоящим испытанием не только для людей и животных, но и для растений в саду. От палящего солнца нередко страдает роза. Но есть простые правила ухода за цветком, которые помогут растению пережить жаркие дни и долго радовать пышным цветением.

Новини.LIVE со ссылкой на Tom's Guide рассказывают, что обязательно нужно сделать, чтобы защитить розы от жары и сохранить красоту цветника.

Как понять, что роза страдает от жары

В жаркую погоду розы могут временно прекратить цветение. Это естественная реакция растения, которое направляет все силы на сохранение влаги.

О тепловом стрессе говорят:

вялые листья даже после полива;

подсохшие края листьев;

ожоги;

медленное раскрытие цветков;

опадение бутонов.

Простые правила ухода за розами в жару

1. Удаляйте увядшие цветы

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Такая процедура полезна не только в жару. Ведь это помогает растению не тратить силы на образование семян, а направлять их на формирование новых бутонов. Особенно важно делать это на сортах, которые цветут несколько раз за сезон.

2. Подкармливайте растение

После первой волны цветения розам необходима подкормка. Лучше всего использовать комплексные удобрения для роз или с повышенным содержанием калия, который способствует образованию новых бутонов. Всегда вносите подкормку в хорошо увлажненную почву, чтобы питательные вещества быстрее попали в корневую систему.

3. Поливайте реже, но очень обильно

Летом розы необходимо поливать один-два раза в неделю только у корней, не смачивая листья и цветы. Вода должна хорошо пропитать почву на значительную глубину. Это стимулирует развитие крепкой корневой системы и помогает растению легче переносить засуху.

4. Обеспечьте кустам затенение в сильную жару

Когда температура несколько дней подряд превышает +32 °C, растения начинают испытывать серьезный стресс. В такие дни стоит создать для роз легкое затенение в самые жаркие часы.

Для этого можно использовать:

светлый агроволоконный материал;

специальную затеняющую сетку;

большой светлый садовый зонт.

Светлые материалы не только создают тень, но и отражают часть солнечных лучей, уменьшая перегрев растений.

5. Регулярно проверяйте розы на наличие болезней и вредителей

Жаркая погода часто способствует появлению таких вредителей и болезней на розах, как:

тля;

паутинный клещ;

мучнистая роса.

Не реже одного раза в неделю внимательно осматривайте молодые побеги, листья и бутоны. А при появлении черных пятен, пожелтений, белого налета или тонкой паутинки действуйте немедленно.

6. Проведите легкую летнюю обрезку

Летом не нужно сильно обрезать розы, но легкая формировка куста будет очень полезной. Достаточно будет удалить сухие, слабые, сломанные побеги и те, что растут внутрь куста. Такой уход улучшит циркуляцию воздуха, снизит риск развития болезней и поможет солнечному свету более равномерно освещать растение.

7. Замульчируйте почву

Слой органической мульчи толщиной 5-7 см — один из лучших способов помочь розам пережить жару. Для мульчирования подойдут:

компост;

измельчённая кора;

перепревший перегной;

скошенная трава без семян.

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