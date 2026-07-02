Як захистити троянди від спеки: прості правила для квітучого саду

Догляд за трояндами влітку. Колаж: Новини.LIVE

В Україні триває літня спека, яка стає справжнім випробуванням не лише для людей, тварин, а й для рослин у саду. Від палючого сонця не рідко страждає троянда. Але є прості правила догляду за квіткою, які допоможуть рослині пережити спекотні дні й довго радувати пишним цвітінням.

Новини.LIVE з посиланням на Tom's Guide розповідає, що обов'язково потрібно зробити, щоб захистити троянди від спеки та зберегти красу квітника.

Як зрозуміти, що троянда страждає від спеки

У спекотну погоду троянди можуть тимчасово припинити цвітіння. Це природна реакція рослини, яка спрямовує всі сили на збереження вологи.

Про тепловий стрес говорять:

в'ялі листки навіть після поливу;

підсохлі краї листя;

опіки;

повільне розкриття квітів;

скидання бутонів.

Прості правила догляду за трояндами у спеку

1. Видаляйте зів'ялі квіти

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Така процедура корисна не тільки у спеку. Адже це допомагає рослині не витрачати сили на утворення насіння, а спрямовувати їх на формування нових бутонів. Особливо важливо робити це на сортах, які цвітуть кілька разів за сезон.

2. Підживлюйте рослину

Після першої хвилі цвітіння трояндам необхідне підживлення. Найкраще використовувати комплексні добрива для троянд або з підвищеним вмістом калію, який сприяє утворенню нових бутонів. Завжди вносьте підживлення у добре зволожений ґрунт, щоб поживні речовини швидше потрапили до кореневої системи.

3. Поливайте рідше, але дуже рясно

Троянди влітку необхідно поливати один-два рази на тиждень лише під корінь, не змочуючи листя й квіти. Вода має добре просочити ґрунт на значну глибину. Це стимулює розвиток міцної кореневої системи та допомагає рослині легше переносити посуху.

4. Створіть затінення для кущів у сильну спеку

Коли температура кілька днів поспіль перевищує +32°C рослини починають відчувати серйозний стрес. У такі дні варто створити для троянд легке притінення в найспекотніші години.

Для цього можна використати:

світлий агроволоконний матеріал;

спеціальну затінювальну сітку;

великий світлий садовий парасоль.

Світлі матеріали не лише створюють тінь, а й відбивають частину сонячних променів, зменшуючи перегрівання рослини.

5. Регулярно перевіряйте троянди на хвороби та шкідників

Спекотна погода часто сприяє появі таких шкідників та хвороб на троянді як:

попелиця;

павутинний кліщ;

борошниста роса.

Щонайменше раз на тиждень уважно оглядайте молоді пагони, листя й бутони. А при появі чорних плям, пожовтінь, білого нальоту або тонкої павутинки, дійте одразу.

6. Проведіть легке літнє обрізування

Влітку не потрібно сильно обрізати троянди, але легке формування куща буде дуже корисним. Достатньо буде видалити сухі, слабкі, поламані пагони та ті, що ростуть усередину куща. Такий догляд покращить циркуляцію повітря, зменшить ризик розвитку хвороб і допоможе сонячному світлу рівномірніше освітлювати рослину.

7. Замульчуйте ґрунт

Шар 5-7 см органічної мульчі — один із найкращих способів допомогти трояндам пережити спеку. Для мульчування підійдуть:

компост;

подрібнена кора;

перепрілий перегній;

скошена трава без насіння.

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