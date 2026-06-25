Чем поливать розы в июле 2026, чтобы они пышно цвели: лучшие удобрения

Полив роз для пышного цветения. Коллаж: Новини.LIVE

В середине лета большинство сортов роз заканчивают первую волну цветения и нуждаются в дополнительной поддержке, чтобы вновь радовать яркими бутонами. Существуют полезные подкормки, которые укрепят кусты и стимулируют образование новых цветов.

Новини.LIVE рассказывает, чем поливать розы в июле, чтобы растения радовали роскошными цветами до самой осени.

Лучшие подкормки для роз в июле

Древесная зола

Эта натуральная подкормка остается одной из лучших, ведь она обеспечивает растение калием, фосфором и другими полезными микроэлементами. Зола способствует образованию крупных цветков и помогает продлить цветение.

Золу можно использовать двумя способами:

1. Приготовить настой и поливать им кусты у корней.

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2. Рассыпать вокруг растения, а затем хорошо полить почву.

Настой крапивы

Настой насыщает почву полезными веществами, улучшает ее структуру и поддерживает развитие корневой системы. После такого полива розы быстрее восстанавливаются после первой волны цветения и формируют новые бутоны. Для приготовления удобрения свежую траву заливают водой и оставляют для брожения на несколько дней. Затем разбавляют водой и поливают розы.

Дрожжевой раствор

Это не полноценное удобрение, как, например, зола, но дрожжи помогают активизировать полезную почвенную микрофлору. Благодаря этому корни эффективнее усваивают питательные вещества, а растения становятся крепче. Особенно хорошо дрожжевой настой действует в теплую июльскую погоду, когда розы находятся в фазе активного развития.

Как правильно поливать розы летом

В жаркие дни розам нужен глубокий и обильный полив. Лучше поливать реже, но большим количеством воды, чтобы влага проникала к корням.

Обычно достаточно одного полива раз в две недели. Во время продолжительной засухи частоту можно увеличить до одного-двух раз в неделю. Важно поливать воду только под корень.

Что еще необходимо делать, чтобы роза пышно цвела

После отцветания цветы нужно регулярно удалять, чтобы растение не тратило силы на образование семян, а направляло энергию на развитие новых бутонов. Особенно хорошо на такую процедуру реагируют ремонтантные сорта, которые способны цвести несколько раз за сезон.

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