Як збирати і сушити лаванду: хитрощі, щоб рослина довго радувала ароматом

Збір лаванди у саду та заготівля. Колаж: Новини.LIVE

Українці все частіше вирощують лаванду у садах та подвір'ях. Адже ця тендітна та духмяна рослина не тільки є прикрасою, а й несе чимало користі. Але збирати та сушити її не так просто, як здається. Якщо припуститися помилки, квіти втратять колір та аромат. Є прості правила, які допоможуть зберегти ефірні олії лаванди, красивий фіолетовий відтінок і природний запах.

Новини.LIVE розповідає, коли збирати лаванду, як її правильно сушити та в чому секрет тривалого зберігання.

Коли збирати лаванду, щоб вона залишалася ароматною

Терміни збору залежать від того, для чого ви плануєте використовувати рослину:

для сухих букетів або декору — коли на колоску розкрилися лише кілька бутончиків;

для чаю, кулінарії, домашньої косметики чи ароматних саше — період активного цвітіння, коли рослина накопичує максимальну кількість ефірних олій.

Важливо не затягувати зі збором до появи насіння, адже після цього ароматичні та корисні властивості поступово слабшають.

Яка погода найкраще підходить для збору лаванди

Зрізати лаванду бажано лише в сухий сонячний день. Найкращий час — ближче до полудня, коли ранкова роса вже повністю висохла, але спека ще не стала надто сильною. Перед заготівлею рослину не рекомендують поливати кілька днів. Волога всередині суцвіть часто стає причиною появи плісняви під час сушіння.

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Як правильно зрізати лаванду

Для роботи варто використовувати гострий секатор або садові ножиці. Зрізайте пагони довжиною приблизно 15-30 см. Не варто обрізати рослину занадто низько. Старі гілки відновлюються повільно, тому надто сильне обрізання може значно послабити кущ і негативно вплинути на його цвітіння наступного року.

Як сушити лаванду, щоб вона не втратила колір і аромат

Найкращий спосіб — природне сушіння без високих температур. Воно дозволяє максимально зберегти ефірні олії та красивий вигляд суцвіть.

Процес триває від 10 до 14 днів. Дотримуйтесь таких правил:

температура сушіння від +20 до + 25 °C;

приміщення має бути темне, сухе, з вентиляцією (горище, веранда, комора або затінений навіс);

не можна сушити на сонці, адже воно швидко руйнує ефірні олії та робить колір бляклим;

не варто робити пучки занадто великими, адже всередині погано циркулюватиме повітря й рослина може почати пріти й пліснявіти.

Готова лаванда легко визначається за сухими ламкими стеблами та легким шарудінням суцвіть.

Сушіння у підвішеному вигляді

Це найпопулярніший варіант, якщо ви хочете отримати гарні сухі букети. Перед зв'язуванням лаванду можна на кілька годин розкласти тонким шаром у добре провітрюваному місці. Коли листочки трохи втратять пружність, стебла збирають у невеликі пучки. Пучки підвішують квітами донизу

Сушіння на горизонтальній поверхні

Цей спосіб добре підходить для заготовки квітів, які використовуватимуться для чаю, кулінарії чи ароматичних сумішей. Лаванду розкладають тонким шаром на чистому папері або натуральній тканині. Важливо не використовувати газети, щоб друкарська фарба не потрапила на рослину. Два-три рази на день сировину акуратно перевертають, щоб вона висихала рівномірно.

Чого не можна робити під час сушіння лаванди

Не варто сушити лаванду в гарячій духовці або мікрохвильовій печі. Висока температура швидко випаровує ефірні олії, через що рослина майже повністю втрачає свій характерний аромат. Якщо ви користуєтеся електросушаркою, температура не повинна перевищувати +35°C.

Як правильно зберігати сушену лаванду

Для декору лаванду можна залишити цілими букетами у вазі без води, поставивши її подалі від сонячних променів. Якщо квіти використовуватимуться для чаю, саше або домашньої косметики, сухі бутони обережно відокремлюють від стебел. Найкраще місце для зберігання — сухі скляні банки зі щільною кришкою, паперові пакети або полотняні мішечки.

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