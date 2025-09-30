Відео
Сушіння лаванди в домашніх умовах — секрети збереження аромату

Сушіння лаванди в домашніх умовах — секрети збереження аромату

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 10:00
Як правильно сушити лаванду вдома - способи збереження аромату, кольору та користі
Зрізана лаванда для сушіння. Фото: Pinterest

Лаванда — не лише красива квітка, а й цінна рослина для аромотерапії, чаю та декоративних виробів. Щоб зберегти її аромат і колір, важливо правильно висушити суцвіття.

Новини.LIVE розповідає, як зібрати та висушити лаванду, щоб вона довго залишалася свіжою й корисною.

Читайте також:

Коли і як правильно збирати лаванду для сушіння

Найкращий час для збору — ранок, коли ефірні олії найбільш концентровані. Суцвіття зрізайте гострими ножицями й формуйте невеликі пучки, щоб повітря легко проникало всередину. Кінці стебел перев’яжіть ниткою.

Два надійні способи сушіння лаванди вдома

  • На повітрі. Повісьте пучки головками вниз у темному, сухому приміщенні з хорошою вентиляцією. Уникайте прямого сонця, щоб не втратити колір і запах. Тривалість сушіння — 1-2 тижні.
  • У паперовому пакеті. Покладіть пучки у пакет і закрийте. Час від часу відкривайте його, щоб волога виходила. Метод зберігає насичений аромат, хоч і потребує більше часу.

Як зберігати висушену лаванду

Лаванда готова, коли квіти легко ламаються. Відокремте їх від стебел і складіть у сухий контейнер, банку чи мішечок із тканини. Зберігайте у прохолодному місці без вологи.

Правильно висушена лаванда збереже свій колір, сильний аромат і користь, даруючи вам частинку літа навіть узимку.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
