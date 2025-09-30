Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Сушка лаванды в домашних условиях — секреты сохранения аромата

Сушка лаванды в домашних условиях — секреты сохранения аромата

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 10:00
Как правильно сушить лаванду дома - способы сохранения аромата, цвета и пользы
Срезанная лаванда для сушки. Фото: Pinterest

Лаванда — не только красивый цветок, но и ценное растение для ароматерапии, чая и декоративных изделий. Чтобы сохранить ее аромат и цвет, важно правильно высушить соцветия.

Новини.LIVE рассказывает, как собрать и высушить лаванду, чтобы она долго оставалась свежей и полезной.

Реклама
Читайте также:

Когда и как правильно собирать лаванду для сушки

Лучшее время для сбора — утро, когда эфирные масла наиболее концентрированы. Соцветия срезайте острыми ножницами и формируйте небольшие пучки, чтобы воздух легко проникал внутрь. Концы стеблей перевяжите ниткой.

Два надежных способа сушки лаванды дома

  • На воздухе. Повесьте пучки головками вниз в темном, сухом помещении с хорошей вентиляцией. Избегайте прямого солнца, чтобы не потерять цвет и запах. Продолжительность сушки — 1-2 недели.
  • В бумажном пакете. Положите пучки в пакет и закройте. Время от времени открывайте его, чтобы влага выходила. Метод сохраняет насыщенный аромат, хотя и требует больше времени.

Как хранить высушенную лаванду

Лаванда готова, когда цветы легко ломаются. Отделите их от стеблей и сложите в сухой контейнер, банку или мешочек из ткани. Храните в прохладном месте без влаги.

Правильно высушенная лаванда сохранит свой цвет, сильный аромат и пользу, даря вам частичку лета даже зимой.

Мы уже писали о том, что посадить возле клубники, чтобы урожай вырос вдвое.

Ранее сообщалось о том, как посадить помидоры под зиму без риска потерять урожай.

Также мы объясняли то, почему краснеют листья свеклы и как избавиться от проблемы.

растения советы огород сад лаванда
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации