Как правильно сушить лаванду дома - способы сохранения аромата, цвета и пользы

Сушка лаванды в домашних условиях — секреты сохранения аромата
Лаванда — не только красивый цветок, но и ценное растение для ароматерапии, чая и декоративных изделий. Чтобы сохранить ее аромат и цвет, важно правильно высушить соцветия.
Новини.LIVE рассказывает, как собрать и высушить лаванду, чтобы она долго оставалась свежей и полезной.
Когда и как правильно собирать лаванду для сушки
Лучшее время для сбора — утро, когда эфирные масла наиболее концентрированы. Соцветия срезайте острыми ножницами и формируйте небольшие пучки, чтобы воздух легко проникал внутрь. Концы стеблей перевяжите ниткой.
Два надежных способа сушки лаванды дома
- На воздухе. Повесьте пучки головками вниз в темном, сухом помещении с хорошей вентиляцией. Избегайте прямого солнца, чтобы не потерять цвет и запах. Продолжительность сушки — 1-2 недели.
- В бумажном пакете. Положите пучки в пакет и закройте. Время от времени открывайте его, чтобы влага выходила. Метод сохраняет насыщенный аромат, хотя и требует больше времени.
Как хранить высушенную лаванду
Лаванда готова, когда цветы легко ломаются. Отделите их от стеблей и сложите в сухой контейнер, банку или мешочек из ткани. Храните в прохладном месте без влаги.
Правильно высушенная лаванда сохранит свой цвет, сильный аромат и пользу, даря вам частичку лета даже зимой.
