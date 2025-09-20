Почему краснеют листья свеклы - как определить причину и спасти урожай

Почему краснеют листья свеклы и как избавиться от проблемы
Если у свеклы покраснели листья, это не декоративная особенность, а сигнал о проблемах. Причинами могут быть кислотность почвы, нехватка микроэлементов или болезни. Есть простые решения, которые помогут спасти урожай.
Новини.LIVE рассказывают, почему у свеклы краснеют листья и как правильно устранить причины этого явления.
Почему листья краснеют
Покраснение листьев свеклы часто указывает на повышенную кислотность почвы. В кислой среде растение не получает нужных микроэлементов. Оптимальный уровень рН для свеклы — 6-7,5.
Как исправить кислотность почвы
Чтобы нормализовать почву, добавляют известь, доломитовую муку или мел. Это поможет нейтрализовать излишнюю кислотность и восстановить доступ растений к питательным веществам.
Другие причины покраснения листьев
- Дефицит элементов. Нехватка калия, магния или фосфора вызывает изменение цвета и замедляет рост.
- Болезни. Красные пятна или увядание могут быть признаком церкоспороза, фузариозного увядания или вирусного пожелтения свеклы. В таких случаях важно удалять пораженные листья и использовать фунгициды.
Как избежать проблем с листьями
- Контролируйте кислотность почвы.
- Вовремя подкармливайте калием, магнием и фосфором.
- Регулярно осматривайте грядки на признаки болезней.
