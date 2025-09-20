Відео
Україна
Чому червоніє листя буряка і як позбутися проблеми

Чому червоніє листя буряка і як позбутися проблеми

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 16:54
Чому червоніє листя буряка - як визначити причину та врятувати врожай
Буряк росте на грядці. Фото: Pinterest

Якщо у буряка почервоніло листя, це не декоративна особливість, а сигнал про проблеми. Причинами можуть бути кислотність ґрунту, брак мікроелементів чи хвороби. Є прості рішення, які допоможуть врятувати врожай.

Новини.LIVE розповідають, чому у буряка червоніє листя та як правильно усунути причини цього явища.

Чому листя червоніє

Почервоніння листя буряка часто вказує на підвищену кислотність ґрунту. У кислому середовищі рослина не отримує потрібних мікроелементів. Оптимальний рівень рН для буряка — 6-7,5.

Як виправити кислотність ґрунту

Щоб нормалізувати ґрунт, додають вапно, доломітове борошно або крейду. Це допоможе нейтралізувати зайву кислотність і відновити доступ рослин до поживних речовин.

Інші причини почервоніння листя

  • Дефіцит елементів. Брак калію, магнію чи фосфору викликає зміну кольору й уповільнює ріст.
  • Хвороби. Червоні плями або в’янення можуть бути ознакою церкоспорозу, фузаріозного в’янення чи вірусного пожовтіння буряка. У таких випадках важливо видаляти уражене листя й використовувати фунгіциди.

Як уникнути проблем із листям

  • Контролюйте кислотність ґрунту.
  • Вчасно підживлюйте калієм, магнієм і фосфором.
  • Регулярно оглядайте грядки на ознаки хвороб.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
