Чому червоніє листя буряка - як визначити причину та врятувати врожай

Буряк росте на грядці. Фото: Pinterest

Якщо у буряка почервоніло листя, це не декоративна особливість, а сигнал про проблеми. Причинами можуть бути кислотність ґрунту, брак мікроелементів чи хвороби. Є прості рішення, які допоможуть врятувати врожай.

Новини.LIVE розповідають, чому у буряка червоніє листя та як правильно усунути причини цього явища.

Чому листя червоніє

Почервоніння листя буряка часто вказує на підвищену кислотність ґрунту. У кислому середовищі рослина не отримує потрібних мікроелементів. Оптимальний рівень рН для буряка — 6-7,5.

Як виправити кислотність ґрунту

Щоб нормалізувати ґрунт, додають вапно, доломітове борошно або крейду. Це допоможе нейтралізувати зайву кислотність і відновити доступ рослин до поживних речовин.

Інші причини почервоніння листя

Дефіцит елементів . Брак калію, магнію чи фосфору викликає зміну кольору й уповільнює ріст.

. Брак калію, магнію чи фосфору викликає зміну кольору й уповільнює ріст. Хвороби. Червоні плями або в’янення можуть бути ознакою церкоспорозу, фузаріозного в’янення чи вірусного пожовтіння буряка. У таких випадках важливо видаляти уражене листя й використовувати фунгіциди.

Як уникнути проблем із листям

Контролюйте кислотність ґрунту.

Вчасно підживлюйте калієм, магнієм і фосфором.

Регулярно оглядайте грядки на ознаки хвороб.

