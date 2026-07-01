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Головна Дім та город Як захистити сад і подвір'я від мух під час спеки: натуральний засіб

Як захистити сад і подвір'я від мух під час спеки: натуральний засіб

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 15:54
Як захистити сад і подвір'я від мух під час спеки: простий натуральний спосіб
Захист саду та подвір'я від мух. Колаж: Новини.LIVE

У спекотні літні дні хочеться відпочити у затінку на терасі або в саду. Але відпочинок на свіжому повітрі псують мухи. На щастя, позбутися настирливих комах можна без агресивної хімії. Є простий та натуральний спосіб.

Новини.LIVE з посиланням на Healthline розповідає, як у літню спеку легко позбутися мух.

Чому під час спеки мух стає значно більше

Під час спеки мухи активно розмножуються. Особливо сильно їх приваблюють місця, де є:

  • органічні відходи;
  • залишки їжі;
  • перестиглі плоди;
  • компост;
  • скошена трава, що почала пріти;
  • екскременти домашніх тварин.

Помітно скоротити кількість мух можна, якщо вчасно прибирати все, що може стати для них джерелом їжі або місцем відкладання яєць.

Натуральний спосіб, який допоможе позбутися мух

Одним із найпростіших домашніх засобів є пастка з оцтом і рідиною для миття посуду.

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Приготувати її дуже легко:

  • налийте у високу склянку однакову кількість води, яблучного або звичайного оцту;
  • додайте кілька крапель рідини для миття посуду;
  • накрийте ємність харчовою плівкою;
  • зробіть у плівці кілька невеликих отворів.

Запах оцту приваблює мух, вони залітають усередину, а мийний засіб порушує поверхневий натяг рідини, через що комахи не можуть вибратися. 

Які рослини у саду відлякують мух

Добре зарекомендували себе:

  • базилік;
  • лаванда;
  • м'ята;
  • розмарин;
  • чорнобривці;
  • петрушка.

Такі рослини не лише прикрасять клумби та город, а й допоможуть створити природний захист від мух біля тераси, альтанки або зони відпочинку.

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дієві лайфхаки корисні поради мухи в саду
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
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