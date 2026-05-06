Рослини, які приваблюють кліщів на ділянку: що не варто садити

Небезпечні кліщі на ділянці. Колаж: Новини.LIVE

Починається сезон кліщів, що небезпечні як для людей, так і для тварин. Ці паразити "оселяються" на дачах, у садах і навіть на доглянутих подвір'ях. Річ у тім, що є рослини, які відлякують кліщів, а є культури, які буквально створюють для них ідеальні умови.

Новини.LIVE розповідає, що варто садити на присадибній ділянці з обережністю, щоб уникнути розповсюдження кліщів.

Які рослини притягують кліщів на ділянку

Висока трава і занедбані газони — головний фактор ризику. У високій траві кліщі легко ховаються, їм достатньо вологи та умов для розмноження.

Ґрунтопокривні рослини: плющ, барвінок, живучка, пахісандра створюють щільний зелений килим, під яким довго тримається волога. Такі умови кліщі люблять найбільше.

Густі зарості папороті — природний "інкубатор" для кліщів. Вони добре утримують вологу й майже не пропускають сонце.

Читайте також:

Ягідні та дикорослі кущі: ожина, малина, бузина, ліщина — ідеальне укриття для паразитів. Особливо якщо кущі розростаються без контролю.

Недоглянуті кущові троянди також стають джерелом небезпечних паразитів. Густі декоративні насадження з мінімальною циркуляцією повітря створюють сприятливий мікроклімат для кліщів.

Хвойні та декоративні кущі: ялівець, туя, самшит — під ними часто накопичується волога і тінь, що приваблює паразитів.

Як захистити ділянку від кліщів

Косіть траву, не допускайте її переростання. Проріджуйте кущі. Не перезволожуйте ділянку. Полив має бути помірним, особливо у затінених місцях. Прибирайте опале листя. Гравійні доріжки, мульча з кори або піску допоможуть зменшити поширення кліщів. Додайте на ділянку лаванду, м'яту, розмарин, пижмо — вони частково відлякують кліщів і одночасно прикрашають сад.

Також ділимося іншими корисними порадами

Як захистити ділянку від кліщів без дорогих засобів та складних процедур.

Який копійчаний засіб допоможе позбутися мурах на ділянці.

Як позбутися капустянки на городі, щоб захистити овочі.