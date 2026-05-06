Растения, которые привлекают клещей на участок: что не стоит сажать

Клещи заполонят участок: какие растения — магниты для паразитов
Начинается сезон клещей, которые опасны как для людей, так и для животных. Эти паразиты "поселяются" на дачах, в садах и даже на ухоженных дворах. Дело в том, что есть растения, которые отпугивают клещей, а есть культуры, которые буквально создают для них идеальные условия.
Новини.LIVE рассказывает, что стоит сажать на приусадебном участке с осторожностью, чтобы избежать распространения клещей.
Какие растения притягивают клещей на участок
Высокая трава и заброшенные газоны — главный фактор риска. В высокой траве клещи легко прячутся, им достаточно влаги и условий для размножения.
Почвопокровные растения: плющ, барвинок, живучка, пахисандра создают плотный зеленый ковер, под которым долго держится влага. Такие условия клещи любят больше всего.
Густые заросли папоротника — естественный "инкубатор" для клещей. Они хорошо удерживают влагу и почти не пропускают солнце.
Ягодные и дикорастущие кусты: ежевика, малина, бузина, орешник — идеальное укрытие для паразитов. Особенно если кусты разрастаются без контроля.
Неухоженные кустовые розы также становятся источником опасных паразитов. Густые декоративные насаждения с минимальной циркуляцией воздуха создают благоприятный микроклимат для клещей.
Хвойные и декоративные кустарники: можжевельник, туя, самшит — под ними часто скапливается влага и тень, что привлекает паразитов.
Как защитить участок от клещей
- Косите траву, не допускайте ее перерастания.
- Прореживайте кусты.
- Не переувлажняйте участок. Полив должен быть умеренным, особенно в затененных местах.
- Убирайте опавшие листья.
- Гравийные дорожки, мульча из коры или песка помогут уменьшить распространение клещей.
- Добавьте на участок лаванду, мяту, розмарин, пижму — они частично отпугивают клещей и одновременно украшают сад.
