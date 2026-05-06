Растения, которые привлекают клещей на участок: что не стоит сажать

Начинается сезон клещей, которые опасны как для людей, так и для животных. Эти паразиты "поселяются" на дачах, в садах и даже на ухоженных дворах. Дело в том, что есть растения, которые отпугивают клещей, а есть культуры, которые буквально создают для них идеальные условия.

Что стоит сажать на приусадебном участке с осторожностью, чтобы избежать распространения клещей.

Какие растения притягивают клещей на участок

Высокая трава и заброшенные газоны — главный фактор риска. В высокой траве клещи легко прячутся, им достаточно влаги и условий для размножения.

Почвопокровные растения: плющ, барвинок, живучка, пахисандра создают плотный зеленый ковер, под которым долго держится влага. Такие условия клещи любят больше всего.

Густые заросли папоротника — естественный "инкубатор" для клещей. Они хорошо удерживают влагу и почти не пропускают солнце.

Ягодные и дикорастущие кусты: ежевика, малина, бузина, орешник — идеальное укрытие для паразитов. Особенно если кусты разрастаются без контроля.

Неухоженные кустовые розы также становятся источником опасных паразитов. Густые декоративные насаждения с минимальной циркуляцией воздуха создают благоприятный микроклимат для клещей.

Хвойные и декоративные кустарники: можжевельник, туя, самшит — под ними часто скапливается влага и тень, что привлекает паразитов.

Как защитить участок от клещей

Косите траву, не допускайте ее перерастания. Прореживайте кусты. Не переувлажняйте участок. Полив должен быть умеренным, особенно в затененных местах. Убирайте опавшие листья. Гравийные дорожки, мульча из коры или песка помогут уменьшить распространение клещей. Добавьте на участок лаванду, мяту, розмарин, пижму — они частично отпугивают клещей и одновременно украшают сад.

