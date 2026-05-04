Як захистити рослини на городі від капустянки: п'ять народних засобів

Захист рослин на городі від капустянки.

Капустянка — один із найнебезпечніших шкідників на городі, який здатен за лічені дні знищити результати вашої праці. Особливо страждають молоді рослини, коренеплоди та розсада. Є ефективні засоби боротьби зі шкідником, які не потребують великих коштів.

Коли починати боротьбу з капустянкою

Якщо вчасно провести профілактику, ви зможете запобігти масовому розмноженню, адже одна самка здатна відкласти сотні яєць. Починайте обробку, коли ґрунт прогріється приблизно від +10 до +15°C на глибині до 30 см. У цей період шкідник стає активним.

Як захистити город від капустянки: перевірені народні методи

1. Йод проти капустянки

Один із найпростіших і доступних способів. Різкий запах відлякує шкідника і змушує його обходити грядки стороною.

Як застосовувати:

Розчиніть 15 крапель йоду у відрі води. Пролийте ґрунт під час посіву або висадки розсади.

Це створить природний бар'єр для капустянки і зменшить ризик пошкодження рослин.

2. Рослини-захисники: природний бар'єр

Деякі квіти не лише прикрашають ділянку, а й працюють як ефективний засіб боротьби зі шкідниками. Подрібнені стебла хризантеми можна закладати у ґрунт перед посадкою овочів. Або посадіть чорнобривці — їхній насичений аромат відлякує капустянку. Восени їх варто закопувати в землю для профілактики на наступний сезон.

3. Цибулевий настій для захисту рослин

Цей спосіб поєднує одразу дві функції — захист і підживлення. Візьміть 1 кг лушпиння цибулі, залийте відром води та настоюйте 4-6 днів.

Як використовувати:

Перед поливом розведіть настій водою у співвідношенні 1 до 5. Поливайте грядки кілька разів на тиждень, особливо після дощу.

Це допоможе знизити активність шкідника і підтримати рослини.

4. Хвоя від шкідника

Капустянка не переносить запах хвої, тому цей метод добре працює як профілактика. Що робити:

Подрібніть гілки хвойних дерев і розкладіть між рядками. Можна трохи присипати їх землею, щоб аромат тримався довше.

5. Пісок із гасом для теплиць

Цей спосіб підходить для закритого ґрунту і вважається одним із найдієвіших. Змішайте 1 кг піску з 50-70 мл гасу та додайте трохи сухого ґрунту. Розсипте суміш під рослини та перемішайте з верхнім шаром землі. Це створить середовище, непридатне для життя капустянки.

