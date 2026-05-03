Чим кропити картоплю від колорадського жука: дешевий засіб, що знищить шкідника

Городник кріпить картоплю від колорадського жука.

Колорадський жук — головний ворог картопляних грядок. Він швидко знищує листя, залишаючи одне голе бадилля. Багато городників не хочуть використовувати хімію, щоб врожай був чистий та безпечний. Але й щоденне збирання жуків вручну — заняття виснажливе. Є перевірений копійчаний засіб, що "очистить" картоплю від шкідника на увесь сезон.

Новини.LIVE розповідає, чим кропити картоплю, щоб прогнати колорадського жука з грядок.

Дешевий та натуральний засіб від колорадського жука: як приготувати

Для розчину проти шкідника вам знадобляться прості інгредієнти:

10 л води;

100 г сухої гірчиці;

100 мл 9% столового оцту;

40-50 г господарського мила.

Гірчицю потрібно ретельно розмішати у воді, щоб не залишилося грудок, і залишити настоюватися на кілька годин. Перед самим обприскуванням додайте оцет. На завершення введіть мило — воно допоможе розчину краще триматися на листі.

Чим цей домашній засіб кращий за інші

Колорадський жук не переносить різких запахів. Особливо його відлякує поєднання гірчиці та оцту. Такий розчин не просто псує смак листя, а створює для шкідника некомфортне середовище, через яке він залишає рослину.

Такий спосіб боротьби зі шкідниками має одразу кілька переваг:

доступність інгредієнтів;

низька вартість;

безпечність для людей і ґрунту;

можливість використовувати на будь-якому етапі росту картоплі.

Як правильно обробляти картоплю від колорадського жука

Застосовувати засіб дуже просто:

проводьте обробку у суху безвітряну погоду;

обприскуйте кущі рівномірно, не пропускаючи жодної частини;

особливу увагу приділяйте нижній стороні листя — там часто ховаються личинки;

повторюйте процедуру після дощу або сильної роси.

