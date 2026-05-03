Чем кропить картошку от колорадского жука: дешевое средство уничтожит вредителя

Колорадский жук — главный враг картофельных грядок. Он быстро уничтожает листья, оставляя одну голую ботву. Многие огородники не хотят использовать химию, чтобы урожай был чистый и безопасный. Но и ежедневный сбор жуков вручную — занятие утомительное. Есть проверенное копеечное средство, которое "очистит" картофель от вредителя на весь сезон.

Дешевое и натуральное средство от колорадского жука: как приготовить

Для раствора против вредителя вам понадобятся простые ингредиенты:

10 л воды;

100 г сухой горчицы;

100 мл 9% столового уксуса;

40-50 г хозяйственного мыла.

Горчицу нужно тщательно размешать в воде, чтобы не осталось комков, и оставить настаиваться на несколько часов. Перед самым опрыскиванием добавьте уксус. В завершение введите мыло — оно поможет раствору лучше держаться на листьях.

Чем это домашнее средство лучше других

Колорадский жук не переносит резких запахов. Особенно его отпугивает сочетание горчицы и уксуса. Такой раствор не просто портит вкус листьев, а создает для вредителя некомфортную среду, из-за которой он покидает растение.

Такой способ борьбы с вредителями имеет сразу несколько преимуществ:

доступность ингредиентов;

низкая стоимость;

безопасность для людей и почвы;

возможность использовать на любом этапе роста картофеля.

Как правильно обрабатывать картофель от колорадского жука

Применять средство очень просто:

проводите обработку в сухую безветренную погоду;

опрыскивайте кусты равномерно, не пропуская ни одной части;

особое внимание уделяйте нижней стороне листьев — там часто прячутся личинки;

повторяйте процедуру после дождя или сильной росы.

