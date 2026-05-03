Чем кропить картошку от колорадского жука: дешевое средство уничтожит вредителя

Всего одно дешевое средство, и колорадские жуки исчезнут с картошки
Колорадский жук — главный враг картофельных грядок. Он быстро уничтожает листья, оставляя одну голую ботву. Многие огородники не хотят использовать химию, чтобы урожай был чистый и безопасный. Но и ежедневный сбор жуков вручную — занятие утомительное. Есть проверенное копеечное средство, которое "очистит" картофель от вредителя на весь сезон.
Новини.LIVE рассказывает, чем обрызгивать картофель, чтобы прогнать колорадского жука с грядок.
Дешевое и натуральное средство от колорадского жука: как приготовить
Для раствора против вредителя вам понадобятся простые ингредиенты:
- 10 л воды;
- 100 г сухой горчицы; 100 г сухой горчицы;
- 100 мл 9% столового уксуса;
- 40-50 г хозяйственного мыла.
Горчицу нужно тщательно размешать в воде, чтобы не осталось комков, и оставить настаиваться на несколько часов. Перед самым опрыскиванием добавьте уксус. В завершение введите мыло — оно поможет раствору лучше держаться на листьях.
Чем это домашнее средство лучше других
Колорадский жук не переносит резких запахов. Особенно его отпугивает сочетание горчицы и уксуса. Такой раствор не просто портит вкус листьев, а создает для вредителя некомфортную среду, из-за которой он покидает растение.
Такой способ борьбы с вредителями имеет сразу несколько преимуществ:
- доступность ингредиентов;
- низкая стоимость;
- безопасность для людей и почвы;
- возможность использовать на любом этапе роста картофеля.
Как правильно обрабатывать картофель от колорадского жука
Применять средство очень просто:
- проводите обработку в сухую безветренную погоду;
- опрыскивайте кусты равномерно, не пропуская ни одной части;
- особое внимание уделяйте нижней стороне листьев — там часто прячутся личинки;
- повторяйте процедуру после дождя или сильной росы.
Также делимся другими полезными советами по огородничеству
Какие сорта картофеля самые плохие и дают бедный урожай.
Когда сажать картофель весной 2026 по лунному календарю и погодным условиям.
На каком расстоянии сажать картофель, чтобы собрать максимум с каждого куста.