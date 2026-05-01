Як та чим обробити яблуні від плодожерки навесні: хитрий лайфхак і дієвий розчин

Плодожерка — це один із найнебезпечніших шкідників яблуні, що псує плоди зсередини. Тому має бути вчасна та правильна весняна обробка плодових дерев. Існує простий, але дуже ефективний підхід, який дозволяє діяти точно вчасно.

Як визначити ідеальний момент для обробки: хитрий лайфхак

Не можна обприскувати плодові дерева "наосліп". Варто відстежити появу шкідника. Для цього використовують феромонні пастки — прості пристрої з липкою поверхнею, які приваблюють метеликів плодожерки. Їх можна легко знайти в агромагазинах. Пастку ставлять ще до початку першої обробки, коли яблуні тільки починають цвісти.

Як це працює:

пастка приваблює шкідників спеціальним запахом;

метелики прилипають до поверхні;

ви щодня бачите реальну активність комах.

Як тільки кількість спійманих метеликів різко зростає — це сигнал, що потрібно починати обробку саду.

Як обробляти яблуні: чітка схема

Щоб захист яблунь від шкідників був максимально ефективним, важливо дотримуватися поетапного підходу:

перша обробка — на початку цвітіння;

друга — під час формування зав'язі;

третя — у період активного росту плодів;

четверта — за 2-3 тижні до збору врожаю.

Такий графік дозволяє перекрити всі етапи розвитку плодожерки і мінімізувати ризик пошкодження плодів.

Який розчин дієвий для обробки яблунь від плодожерки

Один із перевірених варіантів — сучасні інсектициди системної дії. Наприклад, препарат "Проклейм" добре показує себе у боротьбі з плодожеркою. Як приготувати розчин:

4 г препарату на 10 л води;

ретельно перемішати перед використанням.

Важливо: перед застосуванням обов'язково читайте інструкцію та враховуйте термін очікування до збору врожаю.

