Як обрізати колоновидну яблуню навесні: дерево щедро плодоноситиме

Навесні необхідно потурбуватися про сад. Важливий етап догляду — формування крони плодових дерев та видалення хворих і сухих гілок. Колоновидні яблуні не виключення. Важливо знати, як правильно обрізати дерево, щоб воно було здоровим та дало щедрий врожай. Якщо зробити все правильно, плоди будуть більшими, соковитішими та солодшими.

Чому важливо регулярно обрізати колоновидну яблуню

Колоновидна яблуня має зовсім іншу структуру, ніж звичайні дерева. Вона росте компактно, але потребує регулярного формування крони. Якщо пропустити обрізку:

зменшується врожайність;

плоди стають дрібними;

погіршується провітрювання;

зростає ризик хвороб.

Коли обрізати колоновидну яблуню навесні

Найкращий час — рання весна, до початку активного сокоруху. Зазвичай це період, коли: температура стабільно вище нуля та бруньки ще не розпустилися.

Як правильно обрізати колоновидну яблуню: покрокова схема

Важливо правильно сформувати дерево. Ключові дії:

Видаліть підмерзлі верхівки пагонів. Приберіть пошкоджені та слабкі гілки. Стимулюйте ріст нових плодоносних пагонів.

Щоб дерево було здоровим і продуктивним, важливо дотримуватись поетапного догляду протягом кількох років:

Перший рік після посадки

Скоротіть центральний стовбур і частково обріжте бічні пагони. Це допоможе сформувати правильну форму дерева.

Другий рік

Проведіть прищипку молодої рослини, щоб стимулювати розвиток плодових гілок.

Третій рік

Зверніть увагу на верхівку. Її можна обмежити, а бічні пагони варто залишати довжиною до 30-40 см.

Четвертий рік

Прорідьте крону: видаліть загущені, слабкі та пошкоджені гілки. Це покращить доступ світла і повітря.

П'ятий рік

Обмежте висоту дерева на рівні приблизно 2,5-3 м. Це зробить догляд і збір урожаю значно зручнішими.

Як доглядати за плодовим деревом після обрізки: важливі нюанси

Після весняної обрізки яблуня потребує мінімального, але правильного догляду:

обробіть зрізи садовим варом;

забезпечте помірний полив ;

; підживіть дерево азотними добривами;

регулярно оглядайте на наявність хвороб.

