Как обрезать колоновидную яблоню весной: дерево будет щедро плодоносить

Как обрезать колоновидную яблоню весной: дерево будет щедро плодоносить

Дата публикации 31 марта 2026 23:59
Обрезка яблони весной для здоровья дерева. Коллаж: Новини.LIVE

Весной необходимо позаботиться о саде. Важный этап ухода - формирование кроны плодовых деревьев и удаление больных и сухих веток. Колоновидные яблони не исключение. Важно знать, как правильно обрезать дерево, чтобы оно было здоровым и дало щедрый урожай. Если сделать все правильно, плоды будут больше, сочнее и слаще.

Новини.LIVE делится простой схемой обрезки колоновидной яблони, которая реально работает.

Почему важно регулярно обрезать колоновидную яблоню

Колоновидная яблоня имеет совсем другую структуру, чем обычные деревья. Она растет компактно, но нуждается в регулярном формировании кроны. Если пропустить обрезку:

  • уменьшается урожайность;
  • плоды становятся мелкими;
  • ухудшается проветривание;
  • возрастает риск болезней.

Когда обрезать колоновидную яблоню весной

Лучшее время - ранняя весна, до начала активного сокодвижения. Обычно это период, когда: температура стабильно выше нуля и почки еще не распустились.

Как правильно обрезать колоновидную яблоню: пошаговая схема

Важно правильно сформировать дерево. Ключевые действия:

  1. Удалите подмерзшие верхушки побегов.
  2. Уберите поврежденные и слабые ветви.
  3. Стимулируйте рост новых плодоносящих побегов.

Чтобы дерево было здоровым и продуктивным, важно придерживаться поэтапного ухода в течение нескольких лет:

  • Первый год после посадки

Укоротите центральный ствол и частично обрежьте боковые побеги. Это поможет сформировать правильную форму дерева.

  • Второй год

Проведите прищипку молодого растения, чтобы стимулировать развитие плодовых ветвей.

  • Третий год

Обратите внимание на верхушку. Ее можно ограничить, а боковые побеги стоит оставлять длиной до 30-40 см.

  • Четвертый год

Проредите крону: удалите загущенные, слабые и поврежденные ветви. Это улучшит доступ света и воздуха.

  • Пятый год

Ограничьте высоту дерева на уровне примерно 2,5-3 м. Это сделает уход и сбор урожая значительно удобнее.

Как ухаживать за плодовым деревом после обрезки: важные нюансы

После весенней обрезки яблоня нуждается в минимальном, но правильном уходе:

  • обработайте срезы садовым варом;
  • обеспечьте умеренный полив;
  • подкормите дерево азотными удобрениями;
  • регулярно осматривайте на наличие болезней.

Леонид Волков - Редактор
