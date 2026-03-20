Почему туи внезапно чернеют весной: советы, которые спасут деревья

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Почему туи внезапно чернеют весной: эти советы спасут деревья

Почему туи внезапно чернеют весной: эти советы спасут деревья

Ua ru
Дата публикации 20 марта 2026 23:45
Садовник обрезает черные и засохшие ветви туи. Фото: istockphoto.com

Весной многие владельцы участков сталкиваются с тревожной картиной: еще вчера сочно-зеленая туя вдруг чернеет. Это выглядит как настоящая катастрофа для живой изгороди, которая годами украшала двор. Но не спешите паниковать, ведь в большинстве случаев растение можно спасти от гибели. Важно лишь правильно определить причину и вовремя отреагировать.

Новини.LIVE рассказывает, из-за чего туя темнеет весной и что делать, чтобы она снова стала густой и зеленой.

Читайте также:

Почему туи чернеют весной — главные причины и как бороться с проблемой

Естественное обновление хвои

Когда туя темнеет только внутри кроны, то есть, снаружи остается зеленой, а сухие веточки прячутся внутри, то это не проблема. Таким образом растение избавляется от старой хвои. Обычно это происходит раз в несколько лет. В таком случае достаточно осторожно убрать сухое.

Весеннее потемнение после зимы

Одна из самых распространенных причин — так называемая физиологическая засуха. Зимой туя продолжает испарять влагу, но корни не могут ее получить из-за мерзлой почвы. В результате хвоя теряет влагу и темнеет, особенно с солнечной стороны. Чтобы избежать этого:

  • хорошо поливайте деревья осенью до наступления морозов;
  • подливайте воду во время зимних оттепелей;
  • возобновите регулярный полив весной.

Ошибки в уходе и посадке

Не редко причина кроется в неправильных условиях. Особенно плохо туя реагирует на застой воды или пересушенную почву. Навредить также может плотная посадка, когда растениям не хватает воздуха и света. Еще одна распространенная ошибка — поверхностный полив. Вода не доходит до корней, и растение фактически остается без влаги. Лучше поливать реже, но обильно.

Недостаток питательных веществ

Если туя теряет цвет, это может быть сигналом дефицита микроэлементов. Чаще всего не хватает:

  • магния;
  • азота;
  • железа.

Регулярная подкормка удобрениями для хвойных помогает поддерживать насыщенный зеленый цвет и здоровый рост.

Засоление почвы

Если туи растут у дороги, они могут страдать от соли, которая попадает в почву после зимы. Также вредит избыток минеральных удобрений. В этом случае поможет обильный весенний полив, чтобы вымыть лишние соли из почвы.

Болезни и вредители

Иногда почернение — это уже сигнал опасности. Вредители или грибковые инфекции могут быстро уничтожить растение. Самая опасная проблема — гниль корней, когда туя легко выдергивается из земли. В такой ситуации пораженное растение лучше удалить, чтобы не заразить другие.

Как предотвратить почернение туи

Чтобы туя не чернела и оставалась декоративной, придерживайтесь простых правил:

  • выбирайте правильное место для посадки;
  • обеспечивайте глубокий и регулярный полив;
  • используйте удобрения для хвойных растений;
  • мульчируйте почву корой;
  • очищайте крону от сухой хвои.

Также делимся другими полезными статьями по садоводству

Какие деревья можно белить весной и как правильно приготовить стойкую побелку, чтобы она не смылась с первым дождем.

Как правильно обрезать плодовые деревья весной, чтобы сад был здоровым и щедро плодоносил.

Каким удобрением следует успеть подкормить грушу в марте, чтобы увеличить урожайность дерева.

хвойные деревья уход за туями декоративные деревья
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации