Почему туи внезапно чернеют весной: советы, которые спасут деревья

Садовник обрезает черные и засохшие ветви туи. Фото: istockphoto.com

Весной многие владельцы участков сталкиваются с тревожной картиной: еще вчера сочно-зеленая туя вдруг чернеет. Это выглядит как настоящая катастрофа для живой изгороди, которая годами украшала двор. Но не спешите паниковать, ведь в большинстве случаев растение можно спасти от гибели. Важно лишь правильно определить причину и вовремя отреагировать.

Почему туи чернеют весной — главные причины и как бороться с проблемой

Естественное обновление хвои

Когда туя темнеет только внутри кроны, то есть, снаружи остается зеленой, а сухие веточки прячутся внутри, то это не проблема. Таким образом растение избавляется от старой хвои. Обычно это происходит раз в несколько лет. В таком случае достаточно осторожно убрать сухое.

Весеннее потемнение после зимы

Одна из самых распространенных причин — так называемая физиологическая засуха. Зимой туя продолжает испарять влагу, но корни не могут ее получить из-за мерзлой почвы. В результате хвоя теряет влагу и темнеет, особенно с солнечной стороны. Чтобы избежать этого:

хорошо поливайте деревья осенью до наступления морозов;

подливайте воду во время зимних оттепелей;

возобновите регулярный полив весной.

Ошибки в уходе и посадке

Не редко причина кроется в неправильных условиях. Особенно плохо туя реагирует на застой воды или пересушенную почву. Навредить также может плотная посадка, когда растениям не хватает воздуха и света. Еще одна распространенная ошибка — поверхностный полив. Вода не доходит до корней, и растение фактически остается без влаги. Лучше поливать реже, но обильно.

Недостаток питательных веществ

Если туя теряет цвет, это может быть сигналом дефицита микроэлементов. Чаще всего не хватает:

магния;

азота;

железа.

Регулярная подкормка удобрениями для хвойных помогает поддерживать насыщенный зеленый цвет и здоровый рост.

Засоление почвы

Если туи растут у дороги, они могут страдать от соли, которая попадает в почву после зимы. Также вредит избыток минеральных удобрений. В этом случае поможет обильный весенний полив, чтобы вымыть лишние соли из почвы.

Болезни и вредители

Иногда почернение — это уже сигнал опасности. Вредители или грибковые инфекции могут быстро уничтожить растение. Самая опасная проблема — гниль корней, когда туя легко выдергивается из земли. В такой ситуации пораженное растение лучше удалить, чтобы не заразить другие.

Как предотвратить почернение туи

Чтобы туя не чернела и оставалась декоративной, придерживайтесь простых правил:

выбирайте правильное место для посадки;

обеспечивайте глубокий и регулярный полив;

используйте удобрения для хвойных растений;

мульчируйте почву корой;

очищайте крону от сухой хвои.

