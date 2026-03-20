Почему туи внезапно чернеют весной: советы, которые спасут деревья

Почему туи внезапно чернеют весной: эти советы спасут деревья
Весной многие владельцы участков сталкиваются с тревожной картиной: еще вчера сочно-зеленая туя вдруг чернеет. Это выглядит как настоящая катастрофа для живой изгороди, которая годами украшала двор. Но не спешите паниковать, ведь в большинстве случаев растение можно спасти от гибели. Важно лишь правильно определить причину и вовремя отреагировать.
Естественное обновление хвои
Когда туя темнеет только внутри кроны, то есть, снаружи остается зеленой, а сухие веточки прячутся внутри, то это не проблема. Таким образом растение избавляется от старой хвои. Обычно это происходит раз в несколько лет. В таком случае достаточно осторожно убрать сухое.
Весеннее потемнение после зимы
Одна из самых распространенных причин — так называемая физиологическая засуха. Зимой туя продолжает испарять влагу, но корни не могут ее получить из-за мерзлой почвы. В результате хвоя теряет влагу и темнеет, особенно с солнечной стороны. Чтобы избежать этого:
- хорошо поливайте деревья осенью до наступления морозов;
- подливайте воду во время зимних оттепелей;
- возобновите регулярный полив весной.
Ошибки в уходе и посадке
Не редко причина кроется в неправильных условиях. Особенно плохо туя реагирует на застой воды или пересушенную почву. Навредить также может плотная посадка, когда растениям не хватает воздуха и света. Еще одна распространенная ошибка — поверхностный полив. Вода не доходит до корней, и растение фактически остается без влаги. Лучше поливать реже, но обильно.
Недостаток питательных веществ
Если туя теряет цвет, это может быть сигналом дефицита микроэлементов. Чаще всего не хватает:
- магния;
- азота;
- железа.
Регулярная подкормка удобрениями для хвойных помогает поддерживать насыщенный зеленый цвет и здоровый рост.
Засоление почвы
Если туи растут у дороги, они могут страдать от соли, которая попадает в почву после зимы. Также вредит избыток минеральных удобрений. В этом случае поможет обильный весенний полив, чтобы вымыть лишние соли из почвы.
Болезни и вредители
Иногда почернение — это уже сигнал опасности. Вредители или грибковые инфекции могут быстро уничтожить растение. Самая опасная проблема — гниль корней, когда туя легко выдергивается из земли. В такой ситуации пораженное растение лучше удалить, чтобы не заразить другие.
Как предотвратить почернение туи
Чтобы туя не чернела и оставалась декоративной, придерживайтесь простых правил:
- выбирайте правильное место для посадки;
- обеспечивайте глубокий и регулярный полив;
- используйте удобрения для хвойных растений;
- мульчируйте почву корой;
- очищайте крону от сухой хвои.
