Чому туї раптово чорніють навесні: поради, що врятують дерева

Садівник обрізає чорні та засохлі гілки туї. Фото: istockphoto.com

Навесні багато власників ділянок стикаються з тривожною картиною: ще вчора соковито-зелена туя раптом чорніє. Це виглядає як справжня катастрофа для живоплоту, який роками прикрашав подвір'я. Але не поспішайте панікувати, адже у більшості випадків рослину можна врятувати від загибелі. Важливо лише правильно визначити причину та вчасно відреагувати.

Чому туї чорніють навесні і що робити, щоб вона знову стала густою і зеленою.

Чому туї чорніють навесні — головні причини та як боротися з проблемою

Природне оновлення хвої

Коли туя темніє лише всередині крони, тобто, зовні залишається зеленою, а сухі гілочки ховаються всередині, то це не проблема. Таким чином рослина позбувається старої хвої. Зазвичай це відбувається раз на кілька років. У такому випадку достатньо обережно прибрати сухе.

Весняне потемніння після зими

Одна з найрозповсюдженіших причин — так звана фізіологічна посуха. Взимку туя продовжує випаровувати вологу, але коріння не може її отримати через мерзлий ґрунт. У результаті хвоя втрачає вологу і темніє, особливо з сонячного боку. Щоб уникнути цього:

добре поливайте дерева восени до настання морозів;

підливайте воду під час зимових відлиг;

відновіть регулярний полив навесні.

Помилки у догляді та посадці

Не рідко причина криється у неправильних умовах. Особливо погано туя реагує на застій води або пересушений ґрунт. Нашкодити також може щільна посадка, коли рослинам не вистачає повітря і світла. Ще одна поширена помилка — поверхневий полив. Вода не доходить до коріння, і рослина фактично залишається без вологи. Краще поливати рідше, але рясно.

Нестача поживних речовин

Якщо туя втрачає колір, це може бути сигналом дефіциту мікроелементів. Найчастіше бракує:

магнію;

азоту;

заліза.

Регулярне підживлення добривами для хвойних допомагає підтримувати насичений зелений колір і здоровий ріст.

Засолення ґрунту

Якщо туї ростуть біля дороги, вони можуть страждати від солі, яка потрапляє у ґрунт після зими. Також шкодить надлишок мінеральних добрив. У цьому випадку допоможе рясний весняний полив, щоб вимити зайві солі з ґрунту.

Хвороби та шкідники

Іноді почорніння — це вже сигнал небезпеки. Шкідники або грибкові інфекції можуть швидко знищити рослину. Найнебезпечніша проблема — гниль коренів, коли туя легко висмикується із землі. У такій ситуації уражену рослину краще видалити, щоб не заразити інші.

Як запобігти почорнінню туї

Щоб туя не чорніла і залишалася декоративною, дотримуйтеся простих правил:

обирайте правильне місце для посадки;

забезпечуйте глибокий і регулярний полив;

використовуйте добрива для хвойних рослин;

мульчуйте ґрунт корою;

очищайте крону від сухої хвої.

