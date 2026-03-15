Чим підживити грушу в березні 2026 — добриво, що підвищує врожайність

Підживлення груші у березні.

У березні, коли сад прокидається після зими, варто підживити груші. Одне недороге весняне добриво здатне значно підвищити врожайність плодових дерев. Головне — внести його вчасно та за правилами.

Новини.LIVE розповідає, чим та як підживити грушу у березні 2026 року, щоб дерево віддячило щедрим урожаєм.

Коли підживлювати грушу у березні

Перше внесення добрив під груші варто проводити з середини березня, коли ґрунт уже трохи прогрівся, а бруньки починають набрякати. У цей час плодове дерево особливо потребує азоту для росту пагонів та формування майбутнього врожаю.

Чим підживити грушу навесні для великого врожаю

Одне з найефективніших і водночас доступних добрив для груші — сечовина. Вона містить високу концентрацію азоту. Для дорослого дерева оптимальна норма становить приблизно 200 г речовини.

Таке підживлення:

стимулює активний ріст дерева;

допомагає зберегти майбутню зав'язь;

підвищує врожайність груші;

зміцнює дерево після зимового періоду.

Як правильно внести сечовину під грушу

Коріння, яке активно вбирає поживні речовини, знаходиться по колу крони дерева. Тому, щоб добриво подіяло максимально ефективно, зробіть так:

Визначте межу крони дерева — там, де закінчуються крайні гілки. По цьому колу розпушіть ґрунт або зробіть неглибоку борозну. Рівномірно розсипте приблизно 200 г сечовини. Легко присипте гранули землею, щоб азот не випарувався. Після внесення добрива грушу потрібно обов'язково полити, щоб гранули розчинилися. Якщо весна суха, під кожне дерево варто вилити приблизно 2-3 відра води.

