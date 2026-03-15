Чим підживити грушу в березні 2026 — добриво, що підвищує врожайність

Підживіть цим грушу в березні 2026 — гілки гнутимуться від плодів
У березні, коли сад прокидається після зими, варто підживити груші. Одне недороге весняне добриво здатне значно підвищити врожайність плодових дерев. Головне — внести його вчасно та за правилами.
Новини.LIVE розповідає, чим та як підживити грушу у березні 2026 року, щоб дерево віддячило щедрим урожаєм.
Коли підживлювати грушу у березні
Перше внесення добрив під груші варто проводити з середини березня, коли ґрунт уже трохи прогрівся, а бруньки починають набрякати. У цей час плодове дерево особливо потребує азоту для росту пагонів та формування майбутнього врожаю.
Чим підживити грушу навесні для великого врожаю
Одне з найефективніших і водночас доступних добрив для груші — сечовина. Вона містить високу концентрацію азоту. Для дорослого дерева оптимальна норма становить приблизно 200 г речовини.
Таке підживлення:
- стимулює активний ріст дерева;
- допомагає зберегти майбутню зав'язь;
- підвищує врожайність груші;
- зміцнює дерево після зимового періоду.
Як правильно внести сечовину під грушу
Коріння, яке активно вбирає поживні речовини, знаходиться по колу крони дерева. Тому, щоб добриво подіяло максимально ефективно, зробіть так:
- Визначте межу крони дерева — там, де закінчуються крайні гілки.
- По цьому колу розпушіть ґрунт або зробіть неглибоку борозну.
- Рівномірно розсипте приблизно 200 г сечовини.
- Легко присипте гранули землею, щоб азот не випарувався.
- Після внесення добрива грушу потрібно обов'язково полити, щоб гранули розчинилися.
- Якщо весна суха, під кожне дерево варто вилити приблизно 2-3 відра води.
